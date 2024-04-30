Dolar
32.39
Euro
34.57
Altın
2,289.79
ETH/USDT
3,008.90
BTC/USDT
60,529.00
BIST 100
10,045.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’da sağanak yağış etkili oldu.
logo
Gündem

Başkentte sağanak su baskınlarına neden oldu, araçlar yolda mahsur kaldı

Başkentte akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Şaduman Türkay, Yusuf Soykan Bal, Muhammed Nuri Erdoğan  | 30.04.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Başkentte sağanak su baskınlarına neden oldu, araçlar yolda mahsur kaldı Fotoğraf: İsmail Aslandağ/AA

Ankara

Akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış, kentin bazı bölgelerinde su baskınlarına yol açtı.

Keçiören'de vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçede birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluştu, araçlar yolda, ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Sincan ve Yenimahalle'de de su baskınları yaşanırken, sağanak bazı mahallelerde elektrik kesintilerine neden oldu.

Sağanaktan etkilenen bazı vatandaşlar otobüs duraklarına ve metrolara sığınırken, Beşevler metro istasyonunu da su bastı, yolcular bir süre istasyonda mahsur kaldı.

Bazı alt geçitlerde oluşan su birikintisi nedeniyle polis ekipleri giriş ve çıkışları kapatarak, güvenlik önlemleri aldı, trafik yan yollardan verildi. Yollarda kalan bazı araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Etkili sağanak nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezine çok sayıda ihbar geldi.

Bazı vatandaşlar evlerden kendi imkanlarıyla su tahliye etti.

Ankara Valisi Şahin: Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam ilimizde meydana gelen yoğun yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimiz sahada ve görevleri başında. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

ABB: Çalışmalarımızı teyakkuz halinde sürdürüyoruz

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentte aniden düşen yağış miktarının şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaştığını bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamada, "Kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2441 personel ile çalışmalarımızı teyakkuz halinde sürdürüyoruz. Başkent 153 çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Bazı bölgelerde tedbir amaçlı elektrik kesintisi

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'da meydana gelen kuvvetli yağış nedeniyle bazı metro hatlarında su seviyesi artmış ve bu bölgelerdeki enerji tedbiren kesilmiştir. Aşırı yağıştan kaynaklanan olumsuz etkilere karşı yolcularımızın yaşadığı mağduriyeti hızlıca çözümlemek için tüm ekiplerimiz görevleri başındadır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail propaganda hesaplarının "Esra Albayrak" paylaşımlarına yalanlama
THY, Orta Doğu'dan Rize-Artvin Havalimanına haftada 2 charter sefer başlatacak
DMM, "Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor" iddiasını yalanladı
Bazı illerde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Başkentte sağanak su baskınlarına neden oldu, araçlar yolda mahsur kaldı

Benzer haberler

Bazı illerde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Bazı illerde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Başkentte sağanak su baskınlarına neden oldu, araçlar yolda mahsur kaldı

Ankara'da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak etkili oldu
Meteorolojiden bazı bölgeler için sağanak uyarısı

Meteorolojiden bazı bölgeler için sağanak uyarısı
Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet