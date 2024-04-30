Başkentte sağanak su baskınlarına neden oldu, araçlar yolda mahsur kaldı
Başkentte akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, araçlar yolda mahsur kaldı.
Ankara
Akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış, kentin bazı bölgelerinde su baskınlarına yol açtı.
Keçiören'de vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçede birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluştu, araçlar yolda, ev ve iş yerleri su altında kaldı.
Ankara'da sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı https://t.co/bLKxrOeyzc pic.twitter.com/08BkRoSWRh— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 30, 2024
Sincan ve Yenimahalle'de de su baskınları yaşanırken, sağanak bazı mahallelerde elektrik kesintilerine neden oldu.
Sağanaktan etkilenen bazı vatandaşlar otobüs duraklarına ve metrolara sığınırken, Beşevler metro istasyonunu da su bastı, yolcular bir süre istasyonda mahsur kaldı.
Bazı alt geçitlerde oluşan su birikintisi nedeniyle polis ekipleri giriş ve çıkışları kapatarak, güvenlik önlemleri aldı, trafik yan yollardan verildi. Yollarda kalan bazı araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
Etkili sağanak nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezine çok sayıda ihbar geldi.
Bazı vatandaşlar evlerden kendi imkanlarıyla su tahliye etti.
Bazı ev ve iş yerlerini su bastı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 30, 2024
Ankara'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi https://t.co/bLKxrOeyzc pic.twitter.com/s99X1GCVI9
Ankara Valisi Şahin: Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır
Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam ilimizde meydana gelen yoğun yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimiz sahada ve görevleri başında. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
ABB: Çalışmalarımızı teyakkuz halinde sürdürüyoruz
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentte aniden düşen yağış miktarının şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaştığını bildirdi.
ABB'den yapılan açıklamada, "Kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2441 personel ile çalışmalarımızı teyakkuz halinde sürdürüyoruz. Başkent 153 çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
Ankara'da sağanak nedeniyle Beşevler metro istasyonunu su bastı, yolcular istasyonda mahsur kaldı https://t.co/bLKxrOeyzc pic.twitter.com/JbGmj9f32T— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 30, 2024
Bazı bölgelerde tedbir amaçlı elektrik kesintisi
EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ankara'da meydana gelen kuvvetli yağış nedeniyle bazı metro hatlarında su seviyesi artmış ve bu bölgelerdeki enerji tedbiren kesilmiştir. Aşırı yağıştan kaynaklanan olumsuz etkilere karşı yolcularımızın yaşadığı mağduriyeti hızlıca çözümlemek için tüm ekiplerimiz görevleri başındadır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.