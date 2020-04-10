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Dünya

Almanya, vizesi dolanlara ceza uygulamayacak

Almanya'ya iş seyahati ya da turistik amaçla gelen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan önlemler nedeniyle vize süresi bitenlerin herhangi bir cezai işleme tabi tutulmayacakları bildirildi.

Cüneyt Karadağ   | 10.04.2020
Almanya, vizesi dolanlara ceza uygulamayacak

Berlin

Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, süresi dolan çalışma ya da turist vizesi sahiplerine, 30 Haziran'a kadar cezai işlem uygulanmayacağı belirtildi. Çalışma vizesi dolanların 30 Haziran'a kadar çalışmaya devam edebileceği vurgulandı. 

Açıklamada, durumun 30 Haziran'dan sonra tekrar değerlendirileceği kaydedildi.





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