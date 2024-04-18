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Yaşam

Gurbetten köyüne dönen kadın devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

Tekirdağ'dan 2 yıl önce ailesiyle memleketi Erzurum'daki köyüne dönerek devletten aldıkları destekle küçükbaş hayvancılığa başlayan Demet Bedir, sürü sahibi oldu.

Talha Koca  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Gurbetten köyüne dönen kadın devlet desteğiyle sürü sahibi oldu Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Eşinin işi dolayısıyla 2014'te Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine yerleşen 45 yaşındaki iki çocuk annesi Bedir ve ailesi tek maaşla geçim sıkıntısı yaşadı.

Bedir, 2022'de Tarım ve Orman Bakanlığının "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesine başvuruda bulunarak, 100 koyun destek alıp, ailesiyle memleketi Oltu ilçesinin kırsal mahallelerinden Yarbaşı'na döndü.

Aldığı koyunları eşiyle 2 bin rakımdaki köylerinin dağları ve meralarında otlatıp bakımlarını yapan Bedir, hayvan sayısını 2 yılda yaklaşık 500'e çıkararak sürü sahibi oldu.

Bedir, AA muhabirine, birçok neden için gurbetten köylerine döndüklerini, verilen desteklerden memnun kaldığını ve hayvanlarının sayısını artırmayı planladığını söyledi.

Köylerinde olmaktan ailecek çok mutlu olduklarını belirten Bedir, "Devletimize bize böyle bir fırsat verdiği için teşekkür ediyoruz. Büyükşehirlerde yaşamakta zorlananlar köylerine dönsünler ve devletimizin hizmetlerinden faydalansınlar. Biz geçimimizi çok güzel sağlıyoruz." dedi.

"Koyunları aldıktan sonra her şey yoluna girdi"

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin verimine dikkati çeken Bedir, şunları kaydetti:

"Evlendiğimizde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine yerleştik ve orada yaklaşık 8 yıl yaşadık. Oranın yaşam şartları bizi çok zorladığı için köye dönüp bu projeden faydalanarak koyun aldık. Şükürler olsun, iyi ki gelmişiz. Çorlu'dan döndüğümüzde durumumuz kötüydü ama koyunları aldıktan sonra her şey yoluna girdi, maddi ve manevi olarak rahatladık. Koyunların kuzularını satıyoruz ve elde ettiğimiz gelirle daha güzel ve rahat yaşıyoruz. 100 koyunla başladığımız küçükbaş işinden geçen yıl ve bu sene kuzu aldık, yaklaşık 500 hayvana ulaştık. Kuzuları satıp elde ettiğimiz gelirle geçimimizi sağlıyoruz."

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