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Tekirdağ'ın gururu 57'nci Alay

Büyük Önder Mustafa Kemal'in övgüyle bahsettiği, Çanakkale'nin "geçilmez" olduğunu dünyaya kanıtlayan, düşmana karşı çelik set olan 57'nci Alay, kurulduğu Tekirdağ'da da gururla anılıyor.

Mesut Karaduman  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Tekirdağ'ın gururu 57'nci Alay Fotoğraf: Fırat Çakır / AA

Tekirdağ

Muratlı ilçesi yakınlarında Yerçeşme'de 1 Şubat 1915'te kurulan 57'nci Alay, 19'uncu Fırka'ya (tümen) bağlandı. Üç hafta sonra sancağı verilen askeri birlik, Çanakkale'ye hareket etti.

Bigalı köyünde konuşlanan 57'nci Alay, 24 Nisan 1915'e kadar Yarbay Mustafa Kemal ve Binbaşı Hüseyin Avni tarafından eğitime tabi tutuldu.

Düşman birlikleri, 25 Nisan 1915 sabahında Arıburnu bölgesinden harekete geçti. 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, 25 Nisan sabahında Arıburnu bölgesinden duyulan top sesleri üzerine bölgeye bir tabur sevkinin gündeme gelmesiyle tümene bağlı 57. Alay'ı, bir top bataryası ve süvari birliğiyle bölgeye gönderdi.

Diğer destek birliklerle düşmanın tam teşekküllü 8 taburuna karşı koyan 57. Alay, kahramanlıklarıyla ve vatanı için bile bile ölüme gitmeleriyle adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

Tarih yazan kahraman askerler, Tekirdağ'da dikilen anıtla, okullara verilen isimlerle ve her yıl kentten Çanakkale'ye düzenlenen saygı yürüyüşleriyle gururla anılıyor.

"'Anzak Çıkarması'nı durdurmak amacıyla kuruldu"

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sezai Öztaş, AA muhabirine, Tekirdağ'da kurulan 57'nci Alay'ın Çanakkale Savaşları'nda gösterdiği kahramanlıkla destanlaştığını ve dünya tarihine geçtiğini dile getirdi.

57'nci Alay'ın Çanakkale Kara Savaşları'nın başlangıcı sayılan "Anzak Çıkarması"nı durdurmak amacıyla kurulduğunu ve askeri birliğin cephede pek çok başarılı muharebe yürüttüğünü belirten Öztaş, "Tekirdağ, 57. Piyade Alayı'nın kurulduğu ve Çanakkale Cephesi'ne sevk edildiği yer olması dolayısıyla Çanakkale Muharebeleri tarihi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Çanakkale Cephesi'nin önemli ikmal noktalarından Tekirdağ, Arıburnu muharebelerinde büyük kahramanlıklar göstererek adını tarihe yazdıran 57. Alay'ın yeniden doğduğu yerdir." dedi.

Öztaş, 57. Alay'ın hayatta kalan askerlerinin Çanakkale Cephesi'nden sonra Galiçya ve Filistin Cephesi'nde, İstiklal Harbi'nde de görev aldığını ifade etti.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da 57. Alay'ın adını altın harflerle tarihe yazdırdığını söyledi.

Tekirdağ'da 57. Alay'ın isminin yaşatılmaya devam ettiğini dile getiren Hacıoğlu, "Çanakkale Savaşları Tekirdağ'dan başlar. Mustafa Kemal Atatürk tarafından 57. Alay'ın Tekirdağ'da kuruluyor olması önemlidir." dedi.

Hacıoğlu, 57. Alay'ın kendisinden sayıca yaklaşık altı kat daha büyük bir düşman gücüne karşı taarruza geçtiğini ve bu taarruzda şehitler verdiğini ifade etti.

Hacıoğlu, kentteki 57. Alay Anıtı'nın herkesin görüleceği bir yere taşınması önerisinde bulundu.

"57. Alay, gösterdiği büyük kahramanlıkla dünya tarihine geçti"

57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz ise 57. Alay'ın anısını yaşatmak için faaliyetler yürüttüklerini dile getirdi.

Çanakkale'ye 14 yıldır 57. Alay'ın anısını yaşatmak adına yürüyüş düzenlediklerini belirten Yılmaz, "57. Alay, gösterdiği büyük kahramanlıkla dünya tarihine geçti. Yıllardır yürüyüşlerimize devam ediyoruz. Çanakkale'de destan yazan bir alayın yolculuğunu sembolize ediyoruz. Kar topu olarak yola çıktık ve koca bir çığa dönüştük. Yürüdükçe Çanakkale'yi anlatıyoruz. Çanakkale ruhunu gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. 57. Alay'ın anısını yaşatmak için başlatılan bu yürüyüşlerle o günkü ruhun kaybolmadığını gösteriyoruz." dedi.

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