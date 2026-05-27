İsrail, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği günden beri 910 Filistinliyi öldürdü İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucu 910 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki ateşkese yönelik ihlallerle ilgili bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana sürdürdüğü ihlal sayısının 3 bin 5'e ulaştığı aktarılan açıklamada, İsrail'in binlerce ihlali kapsamında Gazze'deki sivil yerleşim yerlerini doğrudan bombaladığı gibi zaman zaman yerleşim yerlerine karadan saldırdığı ifade edildi.

İsrail ordusunun ateşkesten beri süren saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde 910 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 747 kişinin de yaralandığı vurgulanan açıklamada, İsrail ordusunun bu süreçte Gazze'den 82 vatandaşı alıkoyduğu kaydedildi.

Bu süre zarfında Gazze Şeridi'ne insani yardım yüklü 135 bin 600 tır yerine 49 bin 973 tırın ulaştığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, ayrıca ateşkesten bu yana tedavi için 17 bin yerine Gazze'den sadece 5 bin 636 hastanın ayrılabildiğine işaret edildi.

İsrail, 10 Ekim 2025’ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarında 2 Filistinli çocuk yaralandı

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri saldırılar sonucu Filistinli 2 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Beni Naim beldesine düzenlediği baskın sırasında Filistinlilerin üzerine ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu baskında plastik mermiyle yaralanan 13 yaşındaki Filistinli bir çocuğun hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Filistinli yerel aktivistlerden Usame Mahamira, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrailli radikal yerleşimcilerin El Halil kentinin Mesafir Yatta bölgesinde Filistinlilerin mülklerine saldırdıklarını belirtti.

İsrailli yerleşimcilerin bölgedeki Filistinli sivillere saldırdıkları gibi İsrail ordusunun da ses bombasıyla Filistinlilere müdahale ettiğini vurgulayan Mahamira, İsraillilerin bahsi geçen saldırılarında Muhammed Aziz el-Hazaleyn isimli 16 yaşındaki Filistinlinin yaralandığını ifade etti.

Filistinli yerel yetkililer ayrıca, İsrailli radikal grupların Nablus kentinde de saldırılar düzenledikleri ve Filistinlilerin tarım arazilerini ateşe vermeye çalıştıkları bilgisini paylaştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı ve 33 bin kişi de zorla yerinden edildi.