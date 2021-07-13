Euro
10.16
Dolar
8.61
BIST 100
1,346.84
Altın
1,807.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı olan askeri müzeler ziyarete açıldı

Barış Gündoğan   | 13.07.2021
Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı olan askeri müzeler ziyarete açıldı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı olan askeri müzelerin ziyarete açıldığını bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, bugün itibarıyla ziyarete açılan İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir, Çanakkale, Hatay ve Mersin'deki 10 askeri müzenin misafirlerini beklediği kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 6 bin 285 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti
Irak, Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Sağlık Bakanı Koca, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Delta varyantının etkisiyle bazı ülkelerde Kovid-19 vakaları artıyor
Dünya genelinde 3 milyar 470 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı olan askeri müzeler ziyarete açıldı

Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı olan askeri müzeler ziyarete açıldı

Türkiye'de 6 bin 285 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti

Delta varyantının etkisiyle bazı ülkelerde Kovid-19 vakaları artıyor

Irak’ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölü sayısı 92’ye yükseldi

Irak’ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölü sayısı 92’ye yükseldi
Dünya genelinde 3 milyar 470 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 3 milyar 470 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Hindistan Serum Enstitüsü, Sputnik V aşısının üretimine başlıyor

Hindistan Serum Enstitüsü, Sputnik V aşısının üretimine başlıyor