Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı olan askeri müzeler ziyarete açıldı
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı olan askeri müzelerin ziyarete açıldığını bildirdi.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, bugün itibarıyla ziyarete açılan İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir, Çanakkale, Hatay ve Mersin'deki 10 askeri müzenin misafirlerini beklediği kaydedildi.
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