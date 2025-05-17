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Gündem

"Uluslararası Anadolu Ankası-2025" tatbikatı, askeri serbest paraşüt atlayışlarıyla devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Uluslararası Anadolu Ankası-2025" tatbikatının askeri serbest paraşüt atlayışlarıyla devam ettiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
"Uluslararası Anadolu Ankası-2025" tatbikatı, askeri serbest paraşüt atlayışlarıyla devam ediyor

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uluslararası Anadolu Ankası-2025 tatbikatı, askeri serbest paraşüt atlayışları ile devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

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Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.


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