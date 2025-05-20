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Uluslararası Anadolu Ankası-2025 tatbikatı, "fil yürüyüşü" ile devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Anadolu Ankası-2025 tatbikatının "fil yürüyüşü" ile devam ettiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Uluslararası Anadolu Ankası-2025 tatbikatı, "fil yürüyüşü" ile devam ediyor

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı fil yürüyüşü ile devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında yapılan tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

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