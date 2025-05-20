Uluslararası Anadolu Ankası-2025 tatbikatı, "fil yürüyüşü" ile devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Anadolu Ankası-2025 tatbikatının "fil yürüyüşü" ile devam ettiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı fil yürüyüşü ile devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
📍 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı / Konya— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 20, 2025
Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı fil yürüyüşü ile devam ediyor.
📍 3rd Main Jet Base Command / Konya
The International Anatolian Phoenix-2025 Exercise is continuing with elephant walk.#MillîSavunmaBakanlığı… pic.twitter.com/faXnM1rla0
Paylaşımda, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında yapılan tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.
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