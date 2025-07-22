Dolar
40.41
Euro
47.30
Altın
3,387.37
ETH/USDT
3,695.10
BTC/USDT
119,021.00
BIST 100
10,648.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

MSB, Yunan Sahil Güvenlik botunun düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA) ile yapılan keşif ve gözetleme uçuşunda kaydedilen, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun düzensiz göçmenleri Yılancı Burnu'na ittiği görüntüleri paylaştı.

Utku Şimşek  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
MSB, Yunan Sahil Güvenlik botunun düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile yapılan keşif ve gözetleme faaliyetleri esnasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, Sisam Adası doğu kıyısı yakınlarında düzensiz göçmenleri üzerine aldığı ve lastik botu yedekte çekerek Yılancı Burnu'nun batısına bıraktığı tespit edildi. Müteakiben bölgede bulunan sivil bir tekne tarafından düzensiz göçmen botları sivil tekneye bağlanarak doğu istikametli çekilerek Yılancı Burnu'nun batısındaki kara sularımıza bırakıldı. Lastik botta bulunan düzensiz göçmenler bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı."

Paylaşımda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA tarafından kaydedilen ve düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği görüntüler de yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, bölgesini gittikçe güçsüzleştirip kaosta tutmaya çalışan bir politika izliyor
IDEF 2025'te yerli savunma sanayisi araçlarıyla geçiş töreni yapıldı
Bakan Kurum, Balıkesir'de yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını paylaştı
MSB, Yunan Sahil Güvenlik botunun düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları paylaştı
Şırnak'ta atıl araziler tarıma kazandırılıyor, toplanan taşlarla köy yolları asfaltlanıyor

Benzer haberler

MSB, Yunan Sahil Güvenlik botunun düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları paylaştı

MSB, Yunan Sahil Güvenlik botunun düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları paylaştı

Türkiye'nin Yunanistan'a cevaben kendi deniz parklarını ilan etmesi bekleniyor

Yunanistan'da bu hafta sıcaklıkların 43 dereceye ulaşması bekleniyor

Dışişleri Bakanlığından, Yunanistan'ın Ege ve İyon Denizi'nde deniz parkı ilanına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından, Yunanistan'ın Ege ve İyon Denizi'nde deniz parkı ilanına ilişkin açıklama
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yılına özel videolu paylaşım

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yılına özel videolu paylaşım
Milli Savunma Bakanlığından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü mesajı

Milli Savunma Bakanlığından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet