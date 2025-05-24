Milli Savunma Bakanlığından "TCG Barbaros" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han ve Fatih sondaj gemilerini koruma görevini sürdüren TCG Barbaros gemisine ilişkin paylaşım yaptı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Barbaros fırkateynimiz, Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han ve Fatih sondaj gemilerimiz ile sismik çalışmalar yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemimize refakat ve koruma görevine devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
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Paylaşımda, koruma ve refakat görevine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
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TCG BARBAROS fırkateynimiz; Karadeniz Uyumu Harekâtı kapsamında YAVUZ, KANUNİ, ABDÜLHAMİD HAN ve FATİH sondaj gemilerimiz ile sismik çalışmalar yapan BARBAROS HAYRETTİN PAŞA gemimize refakat ve koruma görevine devam ediyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/vjetV0Zkg4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 24, 2025