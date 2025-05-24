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İstanbul'da ölen İngiliz turistin kalbi Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyor

Türkiye'de bir hastanede hayatını kaybettikten sonra cenazesi ülkesine götürülen İngiltere vatandaşı Beth Louise Eileen Martin'in kalbi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu laboratuvarlarında inceleniyor.

Başak Akbulut Yazar  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
İstanbul'da ölen İngiliz turistin kalbi Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyor

İstanbul

İngiltere vatandaşı Beth Louise Eileen Martin (29) Türkiye'ye gelmeden önce yediği yemekten zehirlendiği şüphesiyle 28 Nisan'da Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi'ne başvurdu.

Tedavisi devam ederken 29 Nisan'da vefat eden Martin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince 30 Nisan'da ölü muayene ve otopsi işlemi yapıldıktan sonra 1 Mayıs'ta eşi Luke Martin'e teslim edildi.

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AA muhabirinin, Adli Tıp Kurumundan hastanın devam eden işlemleri hakkında edindiği bilgilere göre, ölü muayene işleminde Martin'in vücudunda yeni oluşmuş travmatik bulgu tespit edilemedi.

Otopsi işleminde de cilt altında, yumuşak dokularda, iskelet sisteminde ve organların incelenmesinde ölüme sebebiyet verebilecek belirgin bulgu belirlenemedi.

Martin'in 350 gram ağırlığındaki kalbini besleyen damarların açık olduğu tespit edilirken, ölüme sebep olabilecek eski veya yeni belirgin bulgu izlenmedi.

Uluslararası kabul görmüş güncel bilimsel teknikler uygulandı

Müteveffanın yaşı ve vücut ağırlığına oranla kalbin ağırlığının beklenenden fazla olması, ölüm şekli ve otopside ölüme sebebiyet verebilecek belirgin bulgu tespit edilmemesi nedeniyle genç yaşta beklenmedik şekilde hayatını kaybeden ve ölümünde belirgin bir bulgu tespit edilemeyen kişilere uygulanan uluslararası kabul görmüş güncel bilimsel teknikler uygulandı.

Martin'in kalbi bütün olarak örneklenerek yüzde 10'luk formalin solüsyonunda 7 gün süreyle bekletilip histopatolojik tespit sağlandı.

Bu işlem ölenin kalp damarlarındaki doğumsal anormalikler, hücresel düzeyde kalp kası hastalıkları, kalbin elektriksel aktivitesi, ritim bozuklukları, kalp kapak hastalıkları, kalp kaslarında normalde beklenmeyen beslenme bozuklukları, kalbin iltihabi hastalıklarını tespit etmek amacıyla yapıldı.

Otopsi sırasında ayrıca mikrobiyolojik, toksikolojik ve histopatolojik örnekler alındı.

Kesin ölüm sebebi için Adli Tıp görüşü bekleniyor

Alınan örneklerin laboratuvar analizleri ATK laboratuvarlarında devam ederken, kurumun bu analizler neticesinde Martin'in kesin ölüm sebebine ilişkin 7-15 gün içinde görüş bildireceği öğrenildi.

Martin'in bütün olarak incelemesi devam eden kalbi, incelemeler tamamlandıktan sonra histopatoloji laboratuvarında hazırlanan blok, preparat ve geriye kalan doku örnekleriyle birlikte başsavcılık vasıtasıyla ailesine veya yakınlarına teslim edilecek.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Ölüm Bildirim Sistemi'nde yer alan belgede, adli olay açıklaması altında otopsi işlemiyle ilgili ayrıntılı bilgilendirme seçeneği olmadığından, kalbin bütün olarak örneklenmesine dair açıklama eklenemediği öğrenildi.

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