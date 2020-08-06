Euro
8.64
Dolar
7.27
BIST 100
1,034.40
Altın
2,057.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

Gezen Sinema Tırı çocukları açık havada sinemayla buluşturacak

Gezen Sinema Tırı, 7-8 Ağustos'ta her yaştan seyirciyi açık havada sinemayla buluşturacak.

Ahmet Esad Şani   | 06.08.2020
Gezen Sinema Tırı çocukları açık havada sinemayla buluşturacak

Istanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle başta çocuklar olmak üzere yediden yetmişe herkesi ücretsiz sinemayla buluşturmayı hedefleyen "Gezen Sinema Tırı" yeniden yola çıkıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun hale getirilen Gezen Sinema Tırı, 7-8 Ağustos'ta M1 Adana AVM ev sahipliğinde büyük küçük herkesi ücretsiz sinemayla buluşturacak.

Eklenen teknik ekipmanlarla açık havada ve sosyal mesafeye uygun gösterimler yapmak üzere yeniden düzenlenen tıra, gündüz ve gece ışığına uygun yeni bir dev perde ile dış mekanda yayın yapacak ses sistemi eklendi.

Açık hava izleyici kapasitesi 500'e yükseltilen tır, gündüz çocuk filmlerini, akşam da Türk sinemasından seçilen yapımları seyirciyle buluşturacak.

Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde herkesin sinema ile buluşturulmasını hedefleyen proje kapsamında eylül ayının sonuna kadar açık hava film gösterimlerine devam edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 67 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 161 bini aştı
Bakan Koca koronavirüs hastasının mesajını paylaştı
Yunanistan’da Kovid-19 vakalarındaki yükseliş nedeniyle tedbirler artırıldı
Dünya pandemiden çıkışın anahtarı Kovid-19 aşısını geliştirmek üzere seferber oldu

Benzer haberler

Gezen Sinema Tırı çocukları açık havada sinemayla buluşturacak

Gezen Sinema Tırı çocukları açık havada sinemayla buluşturacak

Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Uluslararası İzmir Film Festivali, 22-26 Eylül'de gerçekleştirilecek

39. İstanbul Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

39. İstanbul Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
77. Venedik Film Festivali'nde 'Altın Aslan' için yarışacak filmler belli oldu

77. Venedik Film Festivali'nde 'Altın Aslan' için yarışacak filmler belli oldu
Usta oyuncuların rol aldığı film bayramda izleyiciyle buluşacak 

Usta oyuncuların rol aldığı film bayramda izleyiciyle buluşacak 