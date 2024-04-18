Dolar
32.51
Euro
34.82
Altın
2,378.04
ETH/USDT
3,003.20
BTC/USDT
61,534.00
BIST 100
9,560.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi önünden yayındayız Gazze'ye yardım ulaştırılması için 3 bin 774 ton insani yardım malzemesiyle Türkiye'den uğurlanan "9. İyilik Gemisi"ne Mısır açıklarında ikmal yapılıyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da, Türkiye-Mali 4. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Kültür

Kirsten Dunst'ın rol aldığı "İç Savaş", aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday

Aksiyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday "İç Savaş", Amerika Birleşik Devletleri'nin 19 eyaletinin birlikten ayrılması sonrası çöküşün eşiğine gelmesini konu ediniyor.

Melik Fırat Yücel  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Kirsten Dunst'ın rol aldığı "İç Savaş", aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday

İstanbul

Sinema salonlarında bu hafta beşi yerli, 12 film vizyona girecek.

Alex Garland'ın yönettiği, Kirsten Dunst, Cailee Spaeny ve Wagner Moura'nın rol aldığı "İç Savaş", aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 19 eyaletinin birlikten ayrılması sonrası çöküşün eşiğine gelmesini konu edinen filmde, iç savaş sırasında görev yapan bir grup gazetecinin hikayesi anlatılıyor.

"Arap Kadri"

Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Cem Zeynel Kılıç, Hira Koyuncuoğlu ve Eda Özel'in rol aldığı "Arap Kadri", yerli komedi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Emre Kavuk'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, ünlü mizah dergisi Gırgır'ın usta karikatüristlerinden Tekin Aral'ın yarattığı Arap Kadri ve Tarzan karakterlerinin hikayesini odağına alıyor.

"Aşk Filmi"

Deniz Denizciler'in senaryosunu yazıp yönettiği "Aşk Filmi", film çekimi için gittiği görüşmelerde hayatını değiştirecek şeyler yaşayan genç bir kadının başından geçen olayları işliyor. Filmde oynayan isimler arasında Cemre Baysel, İlhan Şen, Onur Büyüktopçu ve Erkan Petekkaya da yer aldı.

"Kimsesiz"

Dram ve komedi karışımı "Kimsesiz", şarkıcı olmak için İstanbul'a gelen bir adamın bu yolda geçtiği engebeli yolları anlatıyor. Rıdvan Ahmet'in yönetip senaryosunu kaleme aldığı filmde Şehnaz Dilan, Nezir Yıldırım ve Recep Bülbülses oynadı.

"Bulanık"

Pelin Sönmez ve Gökhan Tevek'in başrollerini paylaştığı "Bulanık", paralel evrenler arasında yaşayan genç bir kadının gerçek dünyaya geri gelme çabasını konu ediniyor. Filmin yönetmenliğini Aykut Taşkın üstlendi.

"Çılgın Yolculuk"

Ahmed El Gendy'in çektiği Mısır yapımı komedi filmi "Çılgın Yolculuk", mutsuz bir hayat süren bir çiftin yaşamlarının daha iyi bir versiyonunun bulunduğu paralel bir dünyaya yolculuğunu işliyor.

Filmde başrolleri Hannah El Zahed, Hesham Maged ve Mohamed Tharwat paylaştı.

"Dali'yi Beklerken"

İspanyol yapımı "Dali'yi Beklerken", uluslararası üne sahip sanatçı Salvador Dali'nin 1970'li yıllarda yaşadığı Cadaques köyüne gelen yetenekli bir şef olan Fernando'nun sanatçı ile yollarının kesişmesini ve bu tesadüfün ardından yeni bir mutfak dehasının doğmasını konu alıyor.

David Pujol'un senaryosunu yazıp, yönettiği 2023 yapımı filmde Pol Lopez, Ivan Massague, Jose Garcia, Nicolas Cazale, Paco Tous ve Clara Ponsot rol aldı.

Haftanın korku filmleri

Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett'in çektiği "Tutsak Abigail", kaçırılıp izole bir malikaneye kapatılan genç bir kızın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Haftanın yerli korku filmi "Nüfer", geçmişte yapılan lanetli bir anlaşma sonucu yaşanan olaylar etrafında şekilleniyor. Emrah Tarım'ın yönettiği filmin senaryosunu Fikret Bayram ile Tuba Karakuş kaleme aldı.

Haftanın animasyonları

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek "Meraklı Kedinin 10 Yaşamı", 9 canını da kaybedince eski hayatına geri dönebilmek için yeniden şans isteyen şımarık bir kedinin hikayesini konu ediniyor.

Fransa ve İspanya ortak yapımı anime film "Robot Düşleri", yalnızlığından kurtulmak için kendisine robot bir yol arkadaşı yapan Dog'un hikayesini anlatıyor.

Ünlü manga serisinden uyarlanan Demon Slayer serisinin yeni filmi "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba-To the Hashira Training" de sinemaseverlerle buluşacak yapımlar arasında.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den insani yardımı Gazze'ye götüren 9. gemi Mısır açıklarına ulaştı
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son iki haftada 75 terörist etkisiz hale getirildi
Muş'ta karla mücadele ekipleri kış boyunca kilometrelerce yolu kardan temizledi
Bayburt'ta ekipler ilkbaharda iş makinesinin boyunu aşan karla mücadele ediyor
Jandarma uzman erbaşların taksirli suçlar nedeniyle sözleşmelerinin sonlandırılmasına iptal

Benzer haberler

Kirsten Dunst'ın rol aldığı "İç Savaş", aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday

Kirsten Dunst'ın rol aldığı "İç Savaş", aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday

"Lion King" filmi, orkestra eşliğinde gösterilecek

"12 Punto 2024"ün finalistleri açıklandı

"Kayıp Kamyon"un oyuncuları, filmin hazırlık sürecini anlattı

"Kayıp Kamyon"un oyuncuları, filmin hazırlık sürecini anlattı
Amerika'nın çöküşünü anlatan "İç Savaş" filmi vizyonda rekor açılış yaptı

Amerika'nın çöküşünü anlatan "İç Savaş" filmi vizyonda rekor açılış yaptı
GÖRÜŞ - 1. yıl dönümünde Sudan iç savaşının bilançosu

GÖRÜŞ - 1. yıl dönümünde Sudan iç savaşının bilançosu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet