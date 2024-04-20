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Sinema salonlarının emektar makinisti mesleğinden vazgeçemiyor

Bursa, Balıkesir ve Bilecik'teki sinema salonlarında 63 yıldır makinistlik yapan 70 yaşındaki Çetin Öztetik, mesleğinden kopamıyor.

Atahan Gezer  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
Sinema salonlarının emektar makinisti mesleğinden vazgeçemiyor Fotoğraf: Atahan Gezer/AA

Bilecik

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1954'te dünyaya gelen, henüz 7 yaşındayken bir akrabasının vasıtasıyla beyaz perdeyle tanışan Öztetik, sinemalarda makinistlik yapmaya başladı.

İlkokuldan sonra eğitimine devam etmeyen Öztetik, 43 yıl boyunca Gemlik'in yanı sıra Bursa'nın İnegöl ve Balıkesir'in Erdek ilçelerindeki sinemalarda çalıştı.

Uzun yıllar Yeşilçam'ın usta isimlerinin, yabancı artistlerin siyah beyaz ve renkli filmlerini beyaz perdeye yansıtan Öztetik, sinemanın Türkiye ve dünyadaki değişimine tanıklık etti.

Bilecik'e 2004'te yerleşen ve 20 senedir kentin tek sinemasında mesleğini sürdüren Öztetik, haftanın 7 günü çalışıyor.

"Kömür sönmesin diye makinenin başından ayrılamazdık"

Çetin Öztetik, AA muhabirine, sinemanın önceden, daha çok ailelerin tercih ettiği bir aktivite olduğunu söyledi.

Gençlerin son yıllarda beyaz perdeye pek ilgi duymadığını belirten Öztetik, "Şimdi gençlik artık dışarıda geziyor, kafelere gidiyor ama sinemaya gelmiyor. Eskiden makineler çubuk kömürle çalışırdı. Kömür sönmesin diye makinenin başından ayrılamazdık. Filmler çuvallarda gelirdi, birbirlerine eklerdik ve gösterime sokardık. Artık filmi makineye yüklüyoruz, gönderiyoruz ve şifre bekliyoruz." dedi.

Makinenin saat 23.30'dan sonra otomatik kapandığını ifade eden Öztetik, bu sistemin kaçak izlenmenin önüne geçilmesi için uygulandığını bildirdi.

Öztetik, her gün saat 08.00'de sinemayı açtığını, 21.00'e kadar mesaisini sürdürdüğünü dile getirdi.

Günde beşer seanstan 3 film oynattıklarını anlatan Öztetik, "Eskiden Bruce Lee'nin karate filmleri vardı, onlara rağbet çoktu. Bayramlarda 'Tarkan', 'Karaoğlan' gibi filmleri getirirdik çünkü insanlar o filmlere gelirdi. Şimdi burada o sistem yok. Eskiden Yeşilçam filmlerine ilgi çoktu. Mesela Kemal Sunal'ın, Türkan Şoray'ın, Hülya Koçyiğit'in filmleri iş yapardı. Haftanın 3 günü kadınlar matinesi olurdu. Artık bu filmler de o sistemler de yok." diye konuştu.

Meslek hayatı boyunca sektöre çok sayıda makinist yetiştirdiğini belirten Öztetik, sağlığı el verdikçe çalışmayı sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

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