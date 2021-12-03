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Kültür

Asırlık konakta fındığın bahçeden sofraya yolculuğu anlatılıyor

Ordu'daki Kahraman Sağra Fındık Müzesi'nde ziyaretçilere, fındığın bahçeden sofraya zorlu yolculuğu anlatılıyor.

Eyüp Elevli   | 03.12.2021
Asırlık konakta fındığın bahçeden sofraya yolculuğu anlatılıyor

Ordu

Kentin geleneksel konut dokusunun önemli örneklerinden Kahraman Sağra Konağı'nın restorasyonu, 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirildi.

19. yüzyılın sonlarında yapıldığı tahmin edilen konak, 2020'de Ordu Büyükşehir Belediyesine fındık müzesi olarak kullanılmak üzere tahsis edildi.

Geçmişte belediye başkanlığı yapan Kahraman Ağa'nın oğlu Kahraman Sağra'nın 1936'da temellerini attığı Sağra markası, ilerleyen yıllarda kurulan fındık işleme ve paketleme tesisleriyle kentin ilk sanayi tesisi olurken, bölgede fındık ekonomisinin gelişimine önemli katkı sağladı.

Sağra ailesinin fındık üretimi ve ticaretine verdiği önemli katkı çerçevesinde konağın, fındığın öyküsünü anlatan müzeye dönüştürülmesi kararı alındı.

Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'nde geçen sene ziyarete açılan üç katlı tarihi Kahraman Sağra Fındık Müzesi'nde sergilenen görseller ve malzemelerle, fındığın tarihçesi, bahçeden toplanması, harmanda ayıklanması ve kurutulması, işlenmesi ve kullanımı ile kent ve bölge ekonomisine katkıları ile Ordu kent hafızasında ve kültüründe bıraktığı izler anlatılıyor.

"Burada müzeciliğin bütün tekniklerini de kullandık"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine, fındığın, yöre hayatının vazgeçilmez unsuru olduğunu söyledi.

Fındığın öyküsünü, bölge halkının yanı sıra herkese anlatmak amacıyla müzeyi kurduklarını vurgulayan Güler, "Kahraman Sağra, Ordu'da önemli bir figür, önemli bir iş adamı. Kahraman Ağa da onun babası. Aynı zamanda Ordu'nun belediye başkanlığını yapmış çok önemli bir kişi. Dolayısıyla onun ismine izafeten Kahraman Sağra Fındık Müzesi adını verdik." dedi.

Güler, burayı, fındığın topraktan harmana, harmandan da hayata öyküsünü bütün süreçleriyle anlatan bir müze haline getirdiklerini belirterek, "Burada fındığı sadece bir ürün olarak değil, aynı zamanda emeğiyle, sanatıyla, duygularıyla yansıtmış olduk. Bu bakımdan güzel bir eser olarak ortaya çıkacak. Aynı zamanda Batılı anlamda çağdaş bir müze. Burada müzeciliğin bütün tekniklerini de kullandık. Gelen kişiler fındığın bütün sürecini ve öyküsünü burada görmüş olacak." diye konuştu.

Almanya'dan memleketine gelen Fatma Acar, müzenin, Ordu'nun kültürü açısından çok güzel olduğunu dile getirdi.

Geçmişte kendisinin de fındık topladığını kaydeden Acar, "Burada fındık sepeti de var. Eskiyi hatırladım. Çok güzel, her şeyi koymuşlar, her şeyi düşünmüşler. Resimler dahil her şeyiyle çok güzel bir müze olmuş." ifadesini kullandı.

Ziyaretçilerden Hanife Tatlıcan ise ürünün farklı yönlerinin canlandırılması bakımından müzeyi beğeniyle gezdiğini, herkese burayı görmesini tavsiye ettiğini söyledi.




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