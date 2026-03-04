Dolar
43.98
Euro
51.24
Altın
5,188.78
ETH/USDT
2,060.10
BTC/USDT
71,203.00
BIST 100
13,046.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel-Aviv'den yayındayız İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa’dan yayındayız
logo
Ekonomi

Giresun'da "Fındıklı Pastane Ürünleri Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi" tamamlandı

Giresun Üniversitesi Keşap Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünce yürütülen "Fındıklı Pastane Ürünleri Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında, içeriğinde fındık bulunan 5 yeni tarif hazırlandı.

Atakan Çıtlak  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Giresun'da "Fındıklı Pastane Ürünleri Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi" tamamlandı Fotoğraf: Atakan Çıtlak/AA

Giresun

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Eyüp Nefes, AA muhabirine, Giresun Üniversitesinin YÖK tarafından 2021'de Fındık Alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı'na kabul edildiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Nefes, fındık temalı yeni katma değerli ürünler ortaya çıkarmak amacıyla Mayıs 2025'te başlattıkları "Fındıklı Pastane Ürünleri Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi"ni yıl sonunda tamamladıklarını belirtti.

Projede görev alan akademisyenler ve öğrencilerin 10 reçete üzerinde çalıştığını anlatan Nefes, sektör temsilcileri ve ev hanımlarıyla da istişare edildiğini dile getirdi.

Nefes, yapılan ortak çalışmalar sonucu "Fındık unu helvası", "Mandalinalı fındıklı çikolata", "Fındıklı dereotlu poğaça", "Vişneli fındıklı çikolata" ve "Kahveli fındıklı kurabiye" tariflerinin hazırlandığını ifade etti.

Proje yürütücüsü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şimşek ise fındığın hem ülke hem de bölge açısından stratejik bir ürün olduğunu söyledi.

"Stratejik ürüne yönelik neler yapabiliriz?" sorusundan hareketle araştırma projesi geliştirdiklerini belirten Şimşek, "Fındıktan katma değerli yeni ürünler ortaya çıkarmak için çalışmalar gerçekleştirdik." dedi.

Şimşek, fakülte mutfağında deneme araştırma çalışmaları yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ürünlerin ortaya çıkarılmasının ardından Giresun'da faaliyet gösteren pastane şeflerini davet ettik. Onların ürünlerimizi değerlendirmelerini talep ettik. Değerlendirmelerin sonucunda en yüksek puan alan 5 ürünü belirledik. Daha sonra 13 ev hanımını davet ettik, onlarla birlikte bu 5 ürünü yeniden ürettik. Şu anda imal edilen ürünler işletme veya ev ortamında üretilerek tüketilebilir seviyeye geldi. Bu 5 ürünümüzün reçeteleri hazır."

Üniversite Fındık Koordinatörlüğünce desteklenen projenin asıl amacının yeni ürünler hazırlamak olduğunu belirten Şimşek, tanıtım çalışmalarıyla ürünlerin yaygınlaştırılmasını planladıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne sınır kapılarından 2025'te yaklaşık 14 milyon yolcu geçiş yaptı
NATO: İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz
Fidan, Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat konusunda İranlı mevkidaşı Erakçi'ye Türkiye'nin tepkisini iletti
İstanbul'da öğrencinin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren öğretmenin cenazesi Konya'da defnedildi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Giresun'da "Fındıklı Pastane Ürünleri Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi" tamamlandı

Giresun'da "Fındıklı Pastane Ürünleri Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi" tamamlandı

Kistik fibrozis hastalığının tanı ve takibine yönelik yeni yöntem araştırılıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet