Tokat Belediye Plevneli voleybolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne'de bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
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Kulübün voleybol şube sorumlusu Mehmet Elibol, AA muhabirine, voleybol takımına test yapıldığını söyledi.
Kendileri için insan sağlığının önemli olduğunu belirten Elibol, "Takıma yapılan test sonucuna göre bir oyuncumuzun testi pozitif çıktı. Oyuncumuzla temaslı 3 oyuncumuz da karantinaya alındı. Bundan dolayı yarın oynayacağımız Spor Toto maçı da ileri bir tarihe ertelendi." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.