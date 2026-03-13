Dolar
44.19
Euro
50.75
Altın
5,088.87
ETH/USDT
2,100.00
BTC/USDT
71,500.00
BIST 100
13,121.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran’ın başkenti Tahran’da cuma namazı sonrası ABD ve İsrail’e yönelik protesto gösterisi düzenleniyor. Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 26'ncı ve son hafta, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 24'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
Voleybolda haftanın programı

Ankara

VakıfBank'ın liderliği, Fenerbahçe Medicana'nın 2'nciliği garantilediği Sultanlar Ligi'nde normal sezon, yarın oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

Lig etabında 3'üncü sırayı Zeren Spor'un mu yoksa Eczacıbaşı Dynavit'in mi alacağı sorusunun cevabı, son maçların ardından belli olacak.

Ayrıca Bahçelievler Belediyespor'dan sonra küme düşen ikinci takımın, Aydın Büyükşehir Belediyespor mu, İlbank mı olacağı da netleşecek.

Liglerde maç programı şöyle:

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

13.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Fenerbahçe Medicana (Cengiz Göllü)

13.00 Galatasaray Daikin-Göztepe (Burhan Felek Vestel)

14.00 Zeren Spor-İlbank (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı)

14.00 Beşiktaş-Kuzeyboru (Beşiktaş)

16.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

16.00 Aras Kargo-Bahçelievler Belediyespor (TVF Atatürk)

SMS Grup Efeler Ligi

15 Mart Pazar:

13.00 Spor Toto-Halkbank (TVF Ziraat Bankkart)

13.00 ON Hotels Alanya Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Galatasaray HDI Sigorta (Şehit Mustafa Özel)

14.00 Gebze Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Gebze)

16.00 Ziraat Bankkart-Gaziantep Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Fenerbahçe Medicana-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Altekma, haftayı maç yapmadan geçecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hükümlü ve tutuklulara Ramazan Bayramı dolayısıyla açık görüş izni verilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi'den araçlara sonradan takılan görüntü ve ses sistemlerine ilişkin açıklama
Yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı iddia edilen 8 zanlı yakalandı
Kuşadası Belediye Başkanı Günel, "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında gözaltına alındı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda haftanın programı

Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası'nda ACH Volley'i ağırlayacak

Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda CSO Voluntari'yi konuk edecek

Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Ligi'nde Savino Del Bene'ye konuk olacak

Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Ligi'nde Savino Del Bene'ye konuk olacak
Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde Developres Rzeszow'u ağırlayacak

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde Developres Rzeszow'u ağırlayacak
Tarihe geçen Türk kadın sporcular

Tarihe geçen Türk kadın sporcular
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet