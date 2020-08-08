Euro
8.62
Dolar
7.30
BIST 100
1,060.59
Altın
2,033.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Beyrut'ta yaşayan Türk vatandaşlarla bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşayan Türk vatandaşlarla bir araya geliyor.
logo
Koronavirüs

Almanya, Bulgaristan ve Romanya’nın bazı bölgelerini Kovid-19 konusunda riskli ilan etti

Almanya, Bulgaristan ve Romanya’nın bazı kent ve bölgelerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle riskli bölgeler listesine ekledi.

Erbil Başay   | 08.08.2020
Almanya, Bulgaristan ve Romanya’nın bazı bölgelerini Kovid-19 konusunda riskli ilan etti

Berlin

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI) riskli bölgeler listesini güncelledi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bulgaristan’da Blagoevgrad, Dobriç ve Varna kentleri, Romanya’da da Argeş, Bihor, Buzau, Neamt, Ialomita, Mehedinti ve Timiş bölgeleri artan Kovid-19 vakaları sebebiyle bu listeye dahil edildi.

Listede ayrıca ABD, Rusya, Mısır, İsrail ve Türkiye dahil 130 ülke riskli bölge kategorisinde bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Lüksemburg, İspanya’nın Katalonya, Aragon ve Navarra bölgeleri ile Belçika’nın Anvers kenti de riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da Bulgaristan ve Romanya’daki söz konusu kent ve bölgeler için Kovid-19 sebebiyle seyahat uyarısında bulundu.

Riskli bölgelerden dönenlerin, negatif Kovid-19 testi sunamadıkları takdirde 14 günlük karantinaya girmeleri gerekiyor.

Almanya’da, riskli bölgelerden dönenlerin bugünden itibaren Kovid-19 testi yaptırmaları zorunluluğu bulunuyor.

Öte yandan Almanya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1122 artarak 215 bin 366’a yükseldi.

Böylelikle son üç günde Almanya’da günlük yeni Kovid-19 vaka sayısı üst üste 1000’nin üstünde çıktı.

Yeni vaka sayısı perşembe günü 1045, dün de 1147 olarak açıklanmıştı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 12 artarak 9 bin 195, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı ise 196 bin 400 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 164 bini aştı
Almanya, Bulgaristan ve Romanya’nın bazı bölgelerini Kovid-19 konusunda riskli ilan etti
Kilis'te taziye ziyaretleri yasaklandı
İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 132 kişi daha hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 882 bini geçti

Benzer haberler

Almanya, Bulgaristan ve Romanya’nın bazı bölgelerini Kovid-19 konusunda riskli ilan etti

Almanya, Bulgaristan ve Romanya’nın bazı bölgelerini Kovid-19 konusunda riskli ilan etti

Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında oyun parkları çadırla kapatıldı

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 882 bini geçti

Milli kick boksçu kardeşler turnuvalara hazırlanıyor

Milli kick boksçu kardeşler turnuvalara hazırlanıyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 19 milyon 548 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 19 milyon 548 bini geçti
Son 24 saatte Çin'de 31, Güney Kore'de 43 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Son 24 saatte Çin'de 31, Güney Kore'de 43 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi