Dolar
37.91
Euro
42.46
Altın
3,173.41
ETH/USDT
1,503.10
BTC/USDT
79,348.00
BIST 100
9,338.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray takım kafilesi, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda yarın Samsunspor ile oynayacakları maç için Samsun’a geldi.
logo
Yaşam, insana dair

Samsunlu polis Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde nikah masasına oturdu

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesinde görevli polis memuru Samet Güdek, Sinem Balmum ile Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü olan 10 Nisan'da memleketi Samsun'un Havza ilçesinde nikah masasına oturdu.

Recep Bilek, Özgür Uyaroğlu  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Samsunlu polis Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde nikah masasına oturdu Fotoğraf: Özgür Uyaroğlu/AA

Samsun

Polis memuru Güdek ile Sinem Balmum, 10 Nisan'da evlenme kararı alarak Havza Belediyesi Nikah Memurluğuna başvurdu.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünden görevli bir ekip ve polis otosunun eskortluğunda Havza Belediyesine gelen çiftin nikahı kıyıldı.

Şahitler huzurunda evliliğe ilk adımını atan çifte, evlilik cüzdanını Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Özkan Cinbek takdim etti.

Polis üniformasıyla nikaha gelen Samet Güdek, AA muhabirine, kendisi için çok önemli bir günde nikah masasına oturmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

10 Nisan'ın çok anlamlı olduğunu belirten Güdek, "Hem polisliğimiz, mesleğimiz açısından, bu armayı taşıdığım için, ay yıldızlı bayrağı göğsümde taşıdığım için çok sevinçliyim. Ayrıca evlilik yıl dönümümüz 10 Nisan'da kutlanacak. Onun için de ayrıca mutluluk, gurur duyuyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile Endonezya arasında 3 anlaşma imzalandı
Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto: Türkiye ile yeni bir küresel düzen yaratma sorumluluğunu üstlenmemiz gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endonezya ile ticaret hacmini 10 milyar dolara yükseltmek için atılacak adımları değerlendirdik
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında 13 şüpheli hakkında yeni iddianame
Yurt genelinde kar ve don bekleniyor

Benzer haberler

Samsunlu polis Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde nikah masasına oturdu

Samsunlu polis Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde nikah masasına oturdu

Samsun'da karla kaplanan Kızlan Yaylası dronla görüntülendi

Samsun'da "Köklerimizin İzinde Kültürel Miras Yolculuğu" etkinliği düzenlendi

Kanepeye gizlenen uyuşturucu "Benek"in hassas burnundan kaçmadı

Kanepeye gizlenen uyuşturucu "Benek"in hassas burnundan kaçmadı
Genç milli bowlingcilerin Samsun'daki Avrupa Şampiyonası'nda hedefi zirve

Genç milli bowlingcilerin Samsun'daki Avrupa Şampiyonası'nda hedefi zirve
Komik aşk hikayesi "Doktor Mucize" operası sanatseverlerle buluşmaya hazır

Komik aşk hikayesi "Doktor Mucize" operası sanatseverlerle buluşmaya hazır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet