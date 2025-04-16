Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Sarıkamış'ta "Kardan Adam Yarışması" düzenlendi
Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ilkokul öğrencileri arasında Kardan Adam Yarışması gerçekleştirildi.
Kars
İlkbaharda kar yağışının devam ettiği ilçede kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı, sarıçam ağaçları ve bitkiler yeniden beyaza büründü.
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Kar yağışının eğlenceye dönüştürüldüğü Sarıkamış Fevzi Çakmak İlkokulu'nda da sınıflar arasında Kardan Adam Yarışması yapıldı. Okul bahçesinden topladıkları karlarla, 10 kardan adam yapan öğrencilerin becerisi değerlendirildi. En güzel kardan adamı yapan 3-B sınıfı birinci oldu.
Kupayı kazanan öğrenciler, bu eğlenceyi hatıra fotoğrafıyla kayıt altına aldı.
Okul Müdürü Vedat Koç, yaptığı açıklamada, nisan ayında beklenmeyen bir kar yağdığını söyledi.
Çocukların yüzlerindeki tebessümün görülmeye değer olduğunu anlatan Koç, "Bu kar yağışıyla birlikte sınıflar arası kardan adam yapma yarışması düzenledik. Uğraşlar sonunda en güzel kardan adamı 3-B sınıfı yaptı. Bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.
"Kupayı aldığımız için çok mutluyuz"
Öğrencilerden Ömer Asaf Bayram da çok kar yağmasına sevindiklerini belirterek, "Arkadaşlarımızla beraber çok çalıştık, çok emek verdik. Çok kar topladık. Şapka, eldiven derken kardan adamımızı yaptık. Kupayı aldığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.
Zeynep Sare Uzunay ise "Bu kupayı aldığımız için çok mutlu olduk. En sondan başladık ama birinci olduk, çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.