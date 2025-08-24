Dolar
logo
Yaşam

Kars'ta kızıl tilki yavrularının oyunu görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çayırlık alanda kızıl tilki yavrularının oyunu görüntülendi.

Hüseyin Demirci  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Kars'ta kızıl tilki yavrularının oyunu görüntülendi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Sarıçam ormanları ve doğasıyla bozayı, kurt, vaşak, tilki, domuz gibi yaban hayvanlarına üreme ve barınma imkanı sunan ilçede, zaman zaman yaban hayvanları ilginç görüntüler sergiliyor.

İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu bölgesindeki otları biçilmiş çayırlık alanda kızıl tilki yavrularının ilginç oyun oynamaları görüntülendi.

Kızıl tilkilerin oyununu izleyen Erdal Yılmaz, AA muhabirine, akşam saatlerinde ailece çay içmek için Acısu çeşmesine geldiklerini söyledi.

Çayırlık alanda tilkilerin oyun oynadıklarını gördüğünü belirten Yılmaz, "Tilkiler bizden kaçmadı ben de yanımda getirdiğim yiyeceklerden verdim. Tilkiler karınlarını doyurdu, keyifleri yerine geldi. Sonra birlikte oyun oynamaya başladılar. Ben de yaklaşmak istedim kaçmadılar. Karanlık çökünce ormanlık alana çekildiler." dedi.

