"Güneşin Oğlu" tiyatro oyunu 5 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak
Yönetmenliğini Onur Ünlü’nün, Nagihan Gürkan ile birlikte üstlendiği, aynı adlı filmden uyarlanan “Güneşin Oğlu” tiyatro oyunu, 5 Aralık’ta ilk kez sanatseverlerle buluşacak.
İstanbul
Zorlu PSM Prodüksiyonu ile sahneye taşınacak oyunda İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu, İlayda Alişan, Beyti Engin, Ali Yoğurtcuoğlu, Zeynep Kankonde, Efekan Can, Sergen Özdemir, Ilgaz Kaya ve Selin Beliz Şahan rol alıyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Oyun "Fikri Şemsigil" karakterinin mucize beklentisinin ardından yaşananları ele alıyor.
Nagihan Gürkan, oyuna ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, izleyicilerin çok güzel bir oyunla karşılaşmasını umduklarını söyleyerek, "17-18 yıl önce yapılmış bir film. Tekrar bunun üzerine çalıştık ve sahneye uyarlıyoruz. Sahnenin dili sinemadan çok başka. O yüzden farklı bir dinamik izleyecek. İzleyicinin matrak bir iş izleyeceğini düşünüyoruz ama aynı zamanda kafa karıştırıcı da." dedi.
Sahnedeki dinamiklik nedeniyle seyircinin kafasının biraz karışacağını aktaran Gürkan, "İzlediğimiz şeyi çok da akılla çözememek bazen iyi bir şey oluyor. Biraz öyle bir şey izleyecekler, biraz bulmaca çözmeye çalışır bir halde olacaklar. Onun da eğlenceli olacağını düşünüyorum." diye konuştu.
Gürkan, sahnenin dilinin bambaşka olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Sinemadaki imkanlarla sahnenin imkanları bambaşka. Bunu negatif bir şey olarak söylemiyorum. Sahnenin kendi imkanı var. Şimdiki zamanda ve sürekli bir aksiyon içinde ilişki kuruyoruz sahneyle. Dolayısıyla tam da sahnenin araçlarını kullanarak bir reji yapısı kurduk Onur ile. Özellikle bunu çok konuşmuştuk. Seyirciye, 'Bu tiyatro sahnesinde olmasaydı olmazdı.' hissi verip, bir reji yapısı kurmaya çalıştık. Bir cümle de var tanıtımında. Oyuncuların kendi mekanlarını kurduğu bir reji fikriyle yola çıktık. Bütün metni onun üzerine inşa ettik. Dolayısıyla onun yarattığı bir sahne gerçekliği ve bir dinamizmi var."
"Her oyuncu aynı karakteri canlandırıyor"
Oyuncu Deniz Celiloğlu, oyuna dair kendisini rahat ve iyi hissettiğini belirterek, "Proje ile alakalı heyecanlıyım. Metni çok seviyorum zaten. Metnimizin yazarı Onur Ünlü ile ilk defa tanışıyorum. Şimdiye kadar da takip ettiğim bir insandı kendisi. Onun hikayesinde, diyaloglarında, sözlerinde bulunmak, oyunculuk yapıyor olmak, kafasına giriyor olmak çok iyi hissettirdi. Her yönetmenin, bir de Onur gibi kendi işini yazan, çeken bütüncül bir sanatçının metnini oynamak, birazcık onun dünyasına girmek gibi bir şey de oluyor. Oyunumuzda da böyle zaten." ifadelerini kullandı.
Fikri Şemsigil karakterinin başka bedenlerin içine girip çıktığını dile getiren Celiloğlu, "Bu da benim için benzer bir tecrübe. Hala oyunun provaları devam ediyor. Biz de sizin kadar, 'Bu oyun neye benzeyecek, aklınızdakileri ya da yönetmenimizin hayal ettiği şeyleri gerçekleştirebilecek miyiz?' diye merak içindeyim. Bu biraz sancılı geçen bir şey ama heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Celiloğlu, canlandırdığı karakterin çılgın bir katil olduğuna değinerek, "Aslında bütün sahnedeki oyuncular aynı karakteri oynuyor. Bunu anlatması biraz çetrefilli, biraz da sürpriz. Ben bir kiralık katili oynuyorum fakat çok kısa bir süre. Daha sonra hepimiz aynı karakterin içine giriyoruz. Her oyuncu aynı karakteri canlandırıyor. Bu da güzel bir şey." diye konuştu.
Her oyuncunun aynı karakteri kendi mizacıyla, getirdiği yorumla oynamaya çalıştığını vurgulayan Celiloğlu, "Günün sonunda tek bir karakterin yolculuğunu izleyecek seyirci. Benim Fikri Şemsigil'e kattığım enerji, yorum nasıl olacak hala onun arayışındayım. Bu bir film uyarlaması. Aslında daha önceden hayata geçirilmiş bir hikaye. İzlememiş olanlar, filmi izlemeden gelip oyunu izlerlerse kanaatimce daha çok zevk alacaktır." dedi.
"Ne oldu, o, bu neydi, kimdi diye birbirine soracaklar"
Oyuncu İlayda Alişan ilk oyunu olduğu için çok heyecan duyduğunu dile getirerek, "Ufak ufak okulda ve oyunculuk atölyelerinde çalıştım ama ilk defa bu kadar büyük prodüksiyonlu bir oyunun içinde yer almak benim için çok heyecan verici. Film ile çok farklı. O yüzden kıyas kabul edilemez. Çok usta oyuncular yer alıyor ve oyunlaşmış hali daha hızlı, daha hareketli ve çok dinamik." sözlerini kaydetti.
Filmde kurgu desteğine dikkati çeken Alişan, şunları aktardı:
"Bunu oyunlaştırdığımızda dekorla sesle bir şekilde ortaya çıkartıyoruz. Tiyatroda biraz daha zor bunu yapmak. Tamamen bedensel olarak daha büyük bir performans gerektiriyor. Destekleyici şeylerimiz filmdeki kadar çok değil ama yine de bu anlam karmaşası içinde yer bulamazsa seyirci, bu da ayrı bir meydan okuma olacak onlar adına. Ne oldu? Bu neydi, kimdi? Şimdi kimin vücuduna girdi? diye birbirine soracaklar. Eğlenceli olacak diye düşünüyorum."
Alişan, canlandırdığı Şule karakterinin üniversite öğrencisi, genç bir kız olduğunu belirterek, "Hikaye zaten emekli edebiyat öğretmeni Fikri Bey'in bir sabah güneş tutulmasını seyrederken başına gelen karmaşaları anlatıyor. Şule de bu hikayede karmaşanın hiçbirini, esas sebebini bilmeyerek yer alıyor. Bu anlamsızlığı anlamaya çalışırken onun hallerini göreceğiz. Bence çok eğleneceksiniz çünkü biz oynarken çok eğleniyoruz. Provalarımız da çok keyifli geçiyor." diye konuştu.
"Farklı bir heyecan"
Oyuncu Efekan Can ise daha önce bir tiyatro geçmişi olmadığının altını çizerek, "Benim için ilk olacak. O yüzden benim için farklı bir heyecan taşıyor. Böyle oyuncularla ekip içinde olmak çok mutluluk verici. Hem besleyici bir süreç bir oyuncunun yaratım süreci olarak hem de daha önce filmi olmasından dolayı bence ayrıştırıcı çok fazla unsur taşıyor. O yüzden her oyuncunun aslında kendi içindeki farklı yorumlarını görmek, daha önce filmi de beğenerek izlediğimiz için şimdi bunun tiyatroya uyarlanmış olması çok mutluluk ve heyecan verici." ifadelerini kullandı.
Filmi çok önceden izlediğini aktaran Can, karakterine kendi yorumumu katmaya çalıştığının altını çizdi.
Can, hazırlık sürecinin hala devam ettiğini söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Hepsi şahane oyuncular. O yüzden onlarla birlikte olmak, hem de bir şeyler öğrenebiliyor olmak sahne üzerinde önemli. Onların tiyatro geçmişi var. Benim için ilk olacak. Prova sürecini izlemek, daha tiyatro kökenli oyuncular oldukları için çok öğretici, güzel oluyor. İzleyici geldiğinde ilk saniyeden sonuna kadar biraz izleyiciyi yoracağız ama çok eğlenecekler, o kesin. Bir tiyatro oyunundan ziyade bana göre bence birazcık da bir deneyim insanlar için çünkü bir mucizeye tanıklık edecek herkes gün sonunda ve çok inandırıcı. Herkesin tatmak istediği bir şeyler var oyunun içinde. O yüzden keyif alacaktır."
Oyun sezon boyunca Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.