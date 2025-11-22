Dolar
Yaşam, insana dair

Kars yaylalarındaki göçerlerin dönüş yolculuğu devam ediyor

İlkbaharda sürüleriyle Kars’ın yaylalarına çıkan göçerler, havaların soğumasıyla birlikte başlayan zorlu dönüş yolculuklarını sürdürüyor.

Hüseyin Demirci  | 22.11.2025 - Güncelleme : 22.11.2025
Kars yaylalarındaki göçerlerin dönüş yolculuğu devam ediyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Iğdır ve Kars bölgesinin bazı yerlerinden mayıs ayında gelerek Sarıkamış yaylalarına çıkan göçerler, küçükbaş hayvanlarını sonbaharın sonuna kadar, havalar soğuyuncaya dek bölgede besliyor.

Sarıkamış'ın 2 bin 600 rakımlı Soğanlı ve Kızılçubuk bölgesindeki yaylalarda yaklaşık 6 ay konaklayan göçerler, bölgeden ayrılıyor.

Büyük sürülerin ayrılmasının ardından koyun ve keçi grupları da bölgeyi terk ediyor. Olumsuz hava koşulları ve olası kurt saldırılarına karşı büyük çoban köpeklerinin de eşlik ettiği yolculuk yaklaşık 20 gün sürüyor.

"Sarıkamış'ın yaylaları yeşil ve hep çiçek"

Sarıkamış Şehitler Mahallesi muhtarı Mehmet Kılıç, AA muhabirine, Sarıkamış yaylalarının zengin bitki örtüsüne sahip olduğunu söyledi.

Küçükbaş hayvanların baharla birlikte yaylalara çıktığını hatırlatan Kılıç, "Sarıkamış'ın yaylaları yeşil ve hep çiçek, güzel bir enerjisi var. Koyun için bulunmaz bir nimettir. Iğdır'dan Kars bölgesinden Sarıkamış yaylalarına koyunlar geliyor. Kışa gelince sürüler yavaş yavaş Iğdır'a doğru yola çıkıyor. Şu anda büyük sürüler gitti, küçüklerin de yolculuğu devam ediyor." dedi.

