Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,108.00
BTC/USDT
90,225.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Palandöken ve Sarıkamış kayak merkezlerindeki bazı pistlerde kayak yapılmaya başlandı

Erzurum'da, kar kalınlığının 41 santimetre ölçüldüğü Palandöken Kayak Merkezi ve Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde de kar yağışının ardından vatandaşlar kayak, kızak ve snowboard ile kaydı.

Hüseyin Demirci, Talha Koca  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
Palandöken ve Sarıkamış kayak merkezlerindeki bazı pistlerde kayak yapılmaya başlandı Fotoğraf: Faruk Küçük/AA

Kars

Palandöken ve Sarıkamış kayak merkezlerindeki bazı pistlerde kayak yapılmaya başlandı.

Erzurum'da, kar kalınlığının 41 santimetre ölçüldüğü Palandöken Kayak Merkezi, havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometrelik kolay ulaşım imkanıyla her yıl yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Hafta sonu tatilini bu merkezde geçirmek isteyen bazı aileler, çocuklarıyla kızağa bindi bazıları da kayak ile snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gümüşhane'den gelen kayaksever Görken Yıldırım, AA muhabirine, Palandöken'de kar kalitesinin iyi durumda olduğunu söyledi.

Yıldırım, merkezde eğlenceli vakit geçirdiğini belirterek, "Kayak yapmaya geldik, sezonu açtık. 2 gündür buradayım gayet güzel ve eğlenceli. Daha önce Erciyes ve Uludağ'a da gitmiştim ama burası oralara göre daha güzel, beğendim." dedi.

İzmir'den kayak yapmak için gelen Nur Toksöz de pistlerin iyi durumda olduğunu ifade ederek, merkezdeki hizmetin güzel olduğunu belirtti.

Utkan Yanar ise "Pistler gayet keyif veriyor, ilerleyen zamanlarda kar iyice yağdıkça daha güzel olacağını düşünüyorum. Sezonun ilk açılışına göre insanlar gelmiş, sakin değil yukarı pistler kalabalık." ifadelerini kullandı.

Muhammet Doğan da kayak heyecanının başlamasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Palandöken bölgenin en iyi kayak merkezi, 1 senedir açılmasını bekliyorum, pistler çok güzel, suni karlama da var." değerlendirmesinde bulundu.

Kars

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde de kar yağışının ardından vatandaşlar kayak, kızak ve snowboard ile kaydı.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin önemli mekanlarından 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin ikinci etap pistlerinde, kayak heyecanı başladı.

Resmi açılışı henüz yapılmayan kayak merkezinde hafta sonu nedeniyle kayak merkezine gelen kayak tutkunları, son yağan kristal karlarla bezenen sarıçamlar arasında kayak, kızak ve snowboard yaptı.

Kayak merkezine gelenlerden Erdoğan Polat, güzel manzarada kayağın keyfini yaşamak istediklerini belirterek, "Sezon henüz açılmadı telesiyej testleri yapılıyor. Biz de fırsattan istifade sezonun ilk snowboardını yapacağız. Çok güzel kar var, mükemmel manzara sezonun açılışını yapıyoruz." diye konuştu.

Snowboardçu Dürdane Aşık da “Bu sene çok güzel karlı bir sene olmasını diliyorum. Şimdiden herkese güzel sezonlar." ifadelerini kullandı.

Kayak tutkunu Nazenin Aslantatar ise "Bugün kayağın keyfini doya doya yaşıyoruz. Kızak kayanlar da var, inşallah bu kış çok güzel geçer." dedi.

Suni karlama sistemlerinin aktif hale getirilmeye başlandığı iki merkezde tüm pistlerin daha iyi hale getirilebilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti tarafından "Türk Dünyası Hatıra Ormanı" oluşturuldu
"Elmacı Dede" Hatay'dan aldığı mandalinaları Mehmetçiğe ulaştıracak
Adalet Bakanı Tunç: Yasa dışı bahis ve kumar suçlarına ilişkin cezaların artırılması için çalışma başlatıldı
Bakan Uraloğlu: Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimizi sürdürüyoruz
Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde yerinde dönüşüm paylaşımı

Benzer haberler

Palandöken ve Sarıkamış kayak merkezlerindeki bazı pistlerde kayak yapılmaya başlandı

Palandöken ve Sarıkamış kayak merkezlerindeki bazı pistlerde kayak yapılmaya başlandı

Erciyes Kayak Merkezi, suni karlama ile yeni sezona hazırlanıyor

Erzurum'da kar yağışını fırsat bilen çocuklar mahalle aralarında poşet ve kızakla kaydı

Yurdun bazı kesimlerinde kar etkili oldu

Yurdun bazı kesimlerinde kar etkili oldu
Afetlerde kesintisiz iletişim için akademisyen ve amatör telsizciler işbirliği yaptı

Afetlerde kesintisiz iletişim için akademisyen ve amatör telsizciler işbirliği yaptı
Parke taşında hentbol oynamaya başlayan Oltulu kızlar lisanslı sporcu oldu

Parke taşında hentbol oynamaya başlayan Oltulu kızlar lisanslı sporcu oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet