Dolar
42.36
Euro
48.90
Altın
4,075.70
ETH/USDT
3,027.80
BTC/USDT
91,847.00
BIST 100
10,917.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu"nda konuşuyor
logo
Yaşam

Amasya Yalıboyu Evleri'nin Yeşilırmak'a yansıması eşsiz manzara oluşturdu

Birçok Osmanlı şehzadesinin ilk eğitimini aldığı ve devlet yönetimini öğrendiği yer olması dolayısıyla "şehzadeler şehri" olarak bilinen Amasya'daki Yalıboyu Evleri'nin Yeşilırmak'a yansıması güzel görüntüler oluşturdu.

Cihan Okur  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Amasya Yalıboyu Evleri'nin Yeşilırmak'a yansıması eşsiz manzara oluşturdu Fotoğraf: Umut Yeşilyurt/AA

Amasya

Kültür turizminin önemli merkezleri arasında bulunan ve "şehzadeler şehri" adıyla anılan Amasya, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Harşena Dağı ile Pontus Kral Kaya Mezarları, müzeleri, bimarhanesi, Sultan 2. Bayezid Külliyesi, Kızlar Sarayı, tarih kokan otantik sokakları ile 8 bin 500 yıllık tarihi değerlerini barındırıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kentin ortasından geçen Yeşilırmak'ın iki yakasında sıralanan Yalıboyu Evleri de ziyaretçilere ilgi çekici bir atmosfer sunuyor.

Tarihi sur duvarları üzerine, ahşap çatkı arası ve kerpiç dolgulu olarak inşa edilen evlere vuran güneş, Yalıboyu Evleri'nin siluetinin Yeşilırmak'ın sularına yansımasına sebep oldu.

Güzel görüntülerin oluştuğu bölge fotoğraf karelerine yansıdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sapanca Gölü'nde oluşan kabarcıkların su kalitesine zarar vermediği belirlendi
Eski Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'na kamu zararı iddiasıyla 86 milyon lira zimmet çıkarıldı
İzmit Körfezi'nden 7 bin 90 metreküp atık ayrıştırıldı
Mardin'de zabıta yere çöp atanları artık yaka kamerasıyla tespit edecek
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı açıklaması

Benzer haberler

Amasya Yalıboyu Evleri'nin Yeşilırmak'a yansıması eşsiz manzara oluşturdu

Amasya Yalıboyu Evleri'nin Yeşilırmak'a yansıması eşsiz manzara oluşturdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet