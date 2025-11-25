Ankara'da sınıfı bir günlüğüne ormana taşıdılar
Milli Eğitim Bakanlığının "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, sınıfı bir günlüğüne ormana taşıyarak ders işleyip çevre temizliği yaptılar.
Proje kapsamında, Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu idareci ve öğretmenleri, İlçe Orman İşletme Müdürlüğünün de destekleriyle tek sınıfı bir günlüğüne "Okul her yerdedir" sloganıyla ormana taşıdı.
Kızılbayır mevkisindeki ormanlık alana gelen öğrenciler, buralarda Türk bayraklarıyla süslenen ve sıraların konulduğu alanda ders işledi.
Daha sonra öğretmenlerle çevre temizliği yapan öğrenciler, orman yangınlarına müdahale araçları hakkında bilgilendirildiler.
Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal, konuşmasında, öğrencilere çevreye duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini tavsiye etti.
Kuraklık, küresel ısınma, aşırı hava olayları ve orman yangınları gibi ciddi çevresel sorunlara karşı dikkatli olunmasını isteyen Pekal, "Yeşil vatanı korumak, vatanı korumaktır" anlayışının hakim olması gerektiğini vurguladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Ulu da okulun sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer olmadığını belirterek, "Okul her yerdedir. Öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur." dedi.
Ulu, gerçekleşen etkinliğin, öğrenciler için önemli bir tecrübe olmasının yanında toplumsal farkındalığın artırılması konusunun da önemli olduğunu anlattı.
