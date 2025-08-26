Dolar
logo
Kurumsal Haberler

14. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda AA'ya iki ödül

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından Bergamalı gazeteci ve yazar merhum Şakir Süter anısına düzenlenen 14. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

Melike Balkaya  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
İzmir

Bergama Belediyesi, Bergama Ticaret Odası ile Bergama Kültür ve Sanat Vakfı işbirliğiyle düzenlenen yarışmaya ilişkin İGC'den yapılan açıklamada, organizasyonun İzmir'de görev yapan gazetecilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, başarılı çalışmaları özendirmek amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Yarışmada dereceye giren eserler ödüllendirildi.

Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürlüğünde kıdemli muhabir olarak görev yapan Halil Fidan'ın "Parşömen doğduğu topraklarda öğrencilerin elinde tuvale dönüştü" başlıklı haberiyle haber kategorisinde ödül kazandı.

AA İzmir Bölge Müdürlüğünde kıdemli kameraman olarak görev yapan Orhan Fatih Doğan ise "Bergama Akropolü'nde perseid meteor yağmuru gözlemlendi" adlı çalışmasıyla fotoğraf kategorisinde ödüle layık görüldü.

13.08.2024

Diğer ödüller şöyle:

Araştırma-İnceleme: Nadir Uysal (Yeni Asır gazetesi) "Tire'nin sosyetik Hamide'si: Bir garip aşk hikayesi"

Röportaj: Pınar Bayram (9 Eylül gazetesi) "Türkiye'de ve dünyada yüzme sporunun parlayan yıldızı Merve Tuncel"

İnternet Haberciliği: Yağmur Karadağ (www.dokuzeylul.com) "'Yapamazsın' diyenlere rağmen şiddeti aştı, diplomayı aldı"

Vecdi Altay İGC Özel Ödülü: Yusuf Çağırtekin (İlkses gazetesi) "İzmir'de dijital istismarın sessiz yükselişi"

Bergama Belediyesi Özel Ödülü: Sıla Arabacıoğlu (Yenigün gazetesi) "Anlatmaktan utanmıyorum"

Bergama Kültür Sanat Vakfı Osman Bayatlı Özel Ödülü: Elif Yıldırım Korkmaz ve Hayrettin Kavi (TRT) "Kültürel miras kadın emeğiyle canlandı"

Bergama Ticaret Odası Ekonomi Özel Ödülü: Filiz Erol (Yeni Bakış gazetesi) "Sahibinden ikinci el çocuk kıyafeti"

