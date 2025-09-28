Dolar
Gazetecilikten siyasete, Türk dünyasına adanmış bir hayat: Ganire Paşayeva

Azerbaycanlı siyasetçi, milletvekili ve gazeteci Ganire Paşayeva'nın vefatının üzerinden 2 yıl geçti.

Ruslan Rehimov  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
Gazetecilikten siyasete, Türk dünyasına adanmış bir hayat: Ganire Paşayeva

Bakü

Paşayeva, hem ülkesinde hem de Türk dünyasında fikirleri, mücadelesi ve çalışmalarıyla hatırlanıyor.

24 Mart 1975'te Azerbaycan'ın Tovuz ilinde dünyaya gelen Ganire Paşayeva, Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nde eğitim aldıktan sonra kariyerine medya alanında başladı.

Televizyonculuk ve gazetecilik tecrübesiyle tanınan Paşayeva, kısa sürede kamuoyunun dikkatini çekti. Haber programlarında sergilediği tarafsız ve ilkeli duruşu, özellikle genç kadınların medya alanında öncüsü olmasına yol açtı.

2005'te Azerbaycan Milli Meclisi'ne milletvekili seçilen Paşayeva, aralıksız olarak parlamentoda görev yaptı. Milletvekilliği süresince özellikle dış politika, kültür, diaspora ve kadın hakları konularında aktif çalışmalarıyla öne çıktı. Aynı zamanda uluslararası platformlarda Azerbaycan'ın haklı davasını savunan en güçlü seslerden biri oldu.

Paşayeva, yalnızca Azerbaycan'ın değil, bütün Türk dünyasının meselelerine duyarlılığıyla tanınıyordu.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlayan Paşayeva, Türk dünyasının birlik ve dayanışması yönünde fikirleriyle dikkati çekti.

Paşayeva, konferanslarda yaptığı etkili konuşmalarla Türk kimliğinin korunması ve genç nesillere aktarılması için çağrılar yaptı.

Kalemiyle de iz bıraktı

Siyasetçi kimliğinin yanı sıra yazar olan Paşayeva, kitap ve makalelerinde toplumsal konulara, milli değerlere ve kültürel mirasa özel önem verdi. Hem Azerbaycan'da hem Türkiye'de geniş okuyucu kitlesine ulaştı.

Son projesi "Adım adım Türkiye" oldu

Paşayeva, Türkiye'nin kültürel, sosyal ve tarihsel yapılarını tanıtma amacıyla "Adım Adım Türkiye" ismini verdiği kitap ve belgesel projesi hazırladı. Son projesi olan belgeseller vefatından sonra Azerbaycan Devlet Televizyonu'nda yayınlandı.

Ganire Paşayeva, 28 Eylül 2023'te geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 48 yaşında hayata veda etti. Vefatı Azerbaycan'da ve Türk dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Vefatının ikinci yılında fikirleriyle, eserleriyle ve dava insanı kimliğiyle anılmaya devam eden Ganire Paşayeva, Türk dünyasının ortak hafızasında kararlı duruşu, etkili hitabeti ve kalıcı eserleriyle yaşıyor.

