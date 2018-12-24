Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türkiye, terörle mücadelesini en kararlı şekilde sürdürecektir. Bunun için ne İsrail'den ne başka bir ülkeden izin alması, onay alması diye bir şey söz konusu değil." dedi.

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Kalın, "Piyasalarda belli bir sakinleşmenin ve olumlu manada bir hareketliliğin başladığını görüyoruz." dedi.

"İdlib civarında güven istikrarı sağlayacaklar"

İdlib bölgesinde 12 askeri gözlem noktası bulunduğunu ifade eden Kalın, şunları kaydetti:

"İdlib anlaşması çerçevesinde de buradaki askeri mevcudiyetimizi tahkim etmeye devam ediyoruz. Oradaki askerlerimiz de kalmaya devam edecekler. Böylece yerel unsurlarla birlikte İdlib civarında güvenliği ve istikrarı sağlayacaklar."

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Kalın, "Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı ihlal eden fiili durumları yaratılmasına bugüne kadar müsaade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz." diye konuştu.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu

Türkiye'nin terörle mücadele faaliyetlerinin önemine işaret eden Kalın, "Türkiye, terörle mücadelesini en kararlı şekilde sürdürecektir. Bunun için ne İsrail'den ne başka bir ülkeden izin alması, onay alması diye bir şey söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, "DEAŞ'la mücadelede herhangi bir geri adım, zafiyet, duraklama, yavaşlama asla söz konusu değildir." dedi.

"ABD heyeti Türkiye'ye gelecek"

ABD'nin Suriye'den çekilme kararın hatırlatılması üzerine Kalın, "Bu hafta bir Amerikan askeri heyeti Türkiye'ye gelecek, Türk mevkidaşlarıyla konunun koordinasyonunu konuşacak." diye konuştu.

"14 Aralık'taki görüşme tarihi bir görüşmeydi'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın 14 Aralık'ta gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin önemini vurgulayan Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"14 Aralık'taki telefon görüşmesi tarihi bir görüşmeydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kere söylediği hususun artık burada bir siyasi direktif ya da talimat haline gelmiş olması son derece önemli. Cumhurbaşkanımız, şunu açık ve net şekilde iletti; DEAŞ'ı yenmek bu bölgeden temizlemek için Türkiye ve ABD olarak bizim PYD/YPG terör örgütüne ihtiyacımız yok. Biz bunu Türkiye ve ABD olarak yapabiliriz, bölgeyi istikrara kavuşturabiliriz. Böylece hem Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasında önemli bir adım atarız hem de ikili ilişkilerimizde bir sorun haline gelen PYD/YPG/PKK meselesini de çözmüş oluruz. Bu teklif, yeni değil daha önce de yapıldı. Ama ilk defa bu görüşmede bunun karşılık bulduğunu ve bir talimata dönüştürüldüğünü gördük."

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine ABD Başkanı Trump'ın, 2019 yılı içerisinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdiğini söyledi.

Patriot alımı

Kalın, "Patriotların alınmasına biz kapıları kapatmış değiliz. Türkiye olarak bunu değerlendirebiliriz, gelecek teklifin mahiyeti ve muhtevası önemli." dedi.

"Mizahla ifade edilebilecek tarafı yok"

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Kalın, şunları kaydetti:

"Bunun mizahla ifade edilebilecek bir tarafı söz konusu değil. Bu tür sözleri sarf eden kişiler sadece Cumhurbaşkanının şahsına hakaret etmiş olmuyorlar aynı zamanda ona oy veren, destek veren, gönül veren milyonlarca insanın hür iradesine de saygısızlık ediyorlar."