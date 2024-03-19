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Yurdun doğu kesimlerinde kar, Hatay'da kuvvetli yağış bekleniyor

Yurdun doğu kesimlerinde kar, Hatay'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Esra Ağaçyetiştiren  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Yurdun doğu kesimlerinde kar, Hatay'da kuvvetli yağış bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın gece ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen yağışların Hakkari, Bitlis, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgar ve tipi, yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hatay'da kuvvetli sağanak

Hatay'da beklenen aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın, bugün güney kesimleri, yarın tüm kıyı kesimini etkisi altına alarak perşembe günü sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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