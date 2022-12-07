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Yunanistan'ın düzensiz göçmenlerin botunu Türk kara sularına ittiği anlar İHA ile görüntülendi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA), 4 Aralık'ta Ege Denizi'nde, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itilmesini görüntüledi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 07.12.2022
Yunanistan'ın düzensiz göçmenlerin botunu Türk kara sularına ittiği anlar İHA ile görüntülendi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nin Bozburun güneyinde, 4 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek, Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İHA görüntülerine de yer verildi.

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