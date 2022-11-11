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Yunanistan'ın 10 ayda Ege'de ölüme terk ettiği 18 bin 487 düzensiz göçmen kurtarıldı

Türk Sahil Güvenlik ekipleri bu yılın 10 aylık döneminde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18 bin 487 düzensiz göçmeni kurtardı.

Mustafa Güngör   | 11.11.2022
Yunanistan'ın 10 ayda Ege'de ölüme terk ettiği 18 bin 487 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir

Yeni bir hayat umuduyla aileleriyle denize açılan düzensiz göçmenlerin birçoğu Yunanistan unsurlarınca darbedildikten sonra Türk kara sularına itiliyor.

Motorları sökülen botlarla denizin ortasına bırakılan göçmenlerin son umudu ise Türk Sahil Güvenlik ekipleri oluyor. Kötü muamele gören, elleri kelepçelenen, ziynet eşyalarına el konulan göçmenlerin yardım çağrısına, Ege Denizi'nde görev yapan Türk Sahil Güvenlik ekipleri cevap veriyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak-31 Ekim 2022 tarihlerinde Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla açıklarında geri itilen 18 bin 487 düzensiz göçmeni kurtardı.

En çok geri itme olayı 3 bin 259 düzensiz göçmenle ağustos ayında oldu.

Aynı dönemde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 11 bin 541 düzensiz göçmen de yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

Yine bu zaman diliminde Ege Denizi'nde18 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı. Ayrıca 111 göçmen kaçakçısı da adli makamlara teslim edildi.

Göçmenlerden kötü muamele vurgusu

Denizin ortasında çaresizce yardım bekleyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan unsurlarının kendilerine kötü muamele uyguladığına dair sözleri, güvenlik güçlerine verdikleri ifadelerde yer alıyor. Darbedildikten sonra değerli eşyalarının alındığını, elleri kelepçeli şekilde denize bırakıldıklarını anlatan göçmenlerden bazıları da işkenceye maruz kaldıklarını belirtiyor.

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