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Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Rıza Pekkutsal İzmir'de hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Rıza Pekkutsal, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Mustafa Güngör   | 16.08.2022
Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Rıza Pekkutsal İzmir'de hayatını kaybetti

İzmir

Sinema ve tiyatro sanatçısı Pekkutsal'ın vefat haberi üzerine çok sayıda sanatsever sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bombacı Mülayim, Yedi Bela Hüsnü filmleriyle yüzümüzü güldüren, Buca'mızın önemli bir değeri olan hemşehrimiz, sinema ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal'ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Pekkutsal, yarın Buca Yaylacık Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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