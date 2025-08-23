Dolar
logo
Kültür

31. Saraybosna Film Festivali'nde ödül töreni düzenlendi

Bosna Hersek'te 31. kez düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) ödül kazanan eserler belli oldu.

İsmail Özdemir  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
31. Saraybosna Film Festivali'nde ödül töreni düzenlendi Fotoğraf: Denis Zuberi/AA

Saraybosna

"Saraybosna'nın Kalbi" adıyla verilen ödüller, başkent Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro binasında, kırmızı halı geçişinden sonra düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

15 Ağustos'ta başlayan SFF'de uzun metrajlı film, kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri kategorilerinde 50 film yarıştı.

"En İyi Uzun Metrajlı Film" dalında ödülü Sırp yönetmen Stefan Dordevic'in "Vjetre, Pricaj sa Mnom (Rüzgar, Benimle Konuş)" filmi kazandı. Ivana Mladenovic ise "Sorella di Clausura" filmiyle "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görüldü.

"En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "Yugo Florida" filmindeki performansıyla Andrija Kuzmanovic kazanırken, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü ise "Fantazija" filmindeki performanslarıyla Sarah al Saleh, Aline Juhart, Mina Milovanovic ve Mia Skrbinac paylaştı.

"En İyi Belgesel" ödülü yönetmen Ivette Löcker'in "Unsere Zeıt Wırd Kommen" eserine, "En İyi Kısa Belgesel" ödülü de Mariam Bakacho Khatchvani'nin "Kacebis Mitsa" eserine verildi.

"En İyi Kısa Film" ödülünü "Lumi Saadab Meid" filmiyle Natalia Mirzoyan alırken, "En İyi Öğrenci Filmi" dalında ödülü "Tarık" filmiyle yönetmen Adem Tutic kazandı.

"Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü ise bu yıl İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino, Amerikalı oyuncu Willem Dafoe, İsveçli aktör Stellan Skarsgard ve İngiliz oyuncu Ray Winstone'a takdim edildi.

Festivalde bu yıl 65 ülkeden 200'den fazla film sinemaseverlerle buluştu.

Festival, savaşın izlerini silmek için başlatıldı

Bosna Hersek'te savaşın izlerini silmek amacıyla düzenlenen ve 31 yıldır devam eden festival, dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

SFF'nin en özel ödülü olan "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, 2010'da Morgan Freeman, 2011'de Angelina Jolie, 2016'da Robert de Niro, 2017'de Oliver Stone, 2018'de Nuri Bilge Ceylan, 2019'da Tim Roth, 2021'de Wim Wenders, 2022'de Ruben Östlund, Jesse Eisenberg ve Mads Mikkelsen'a, 2023'te de Charlie Kaufman ve 2024'te Meg Ryan'a takdim edildi.

Festivale, bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü isimler katılırken, çok sayıda Türk yapımı da festivalde ödül aldı.

