"Pırıl: Saklı Robotlar" 29 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak
TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi "Pırıl"ın ikinci animasyon filmi "Pırıl: Saklı Robotlar" 29 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.
İstanbul
Filme ilişkin yapılan açıklamaya göre yapım, bir taraftan çocuklar ve ailelere matematiği öğretirken aynı zamanda eğlenceli bir serüvene dönüştürmeyi de hedefliyor.
Pırıl ve arkadaşlarının matematiğin üç altın dönemi olan Mısır, Antik Yunan ve İslam uygarlıklarında geçen maceralarını konu alan filmin, Antik Efes Kenti, Bağdat'taki Bilgelik Evi (Beytü'l-Hikme) ve İskenderiye Kütüphanesi gibi yerlere uzanan hikayesiyle hem eğlenceli hem öğretici olması amaçlanıyor.
Film, matematiğin yalnızca sayılarla sınırlı olmadığını, özgün düşünceyi geliştiren evrensel bir dil olduğunu da vurguluyor.