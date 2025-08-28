Dolar
41.05
Euro
48.07
Altın
3,397.26
ETH/USDT
4,603.60
BTC/USDT
112,946.00
BIST 100
11,433.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir’de “Yaşlılık Çalıştayı”nda konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde “Efficiency Elektrikli Araç Yarışması”na ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Kültür

"Pırıl: Saklı Robotlar" 29 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi "Pırıl"ın ikinci animasyon filmi "Pırıl: Saklı Robotlar" 29 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Ömer Mirza Şeker  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
"Pırıl: Saklı Robotlar" 29 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak

İstanbul

Filme ilişkin yapılan açıklamaya göre yapım, bir taraftan çocuklar ve ailelere matematiği öğretirken aynı zamanda eğlenceli bir serüvene dönüştürmeyi de hedefliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Pırıl ve arkadaşlarının matematiğin üç altın dönemi olan Mısır, Antik Yunan ve İslam uygarlıklarında geçen maceralarını konu alan filmin, Antik Efes Kenti, Bağdat'taki Bilgelik Evi (Beytü'l-Hikme) ve İskenderiye Kütüphanesi gibi yerlere uzanan hikayesiyle hem eğlenceli hem öğretici olması amaçlanıyor.

Film, matematiğin yalnızca sayılarla sınırlı olmadığını, özgün düşünceyi geliştiren evrensel bir dil olduğunu da vurguluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bağcılar'da metronun fren balatalarında çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'de 118 orman yangınında 7 bin 39 hektar alan zarar gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kerbela'da yaşanan neyse aslında Gazze'de de bir benzeri yaşanıyor
MSB: Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılıdır

Benzer haberler

"Suçüstü" New York'un karanlık sokaklarında hayatta kalma mücadelesini beyaz perdeye taşıyor

"Suçüstü" New York'un karanlık sokaklarında hayatta kalma mücadelesini beyaz perdeye taşıyor

"Pırıl: Saklı Robotlar" 29 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak

Gerilim ve aksiyon filmi "Suçüstü" 29 Ağustos'ta vizyona girecek

Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal yarışmalarına 352 film başvurdu

Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal yarışmalarına 352 film başvurdu
"Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip" filminin yurt dışı macerası sürüyor

"Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip" filminin yurt dışı macerası sürüyor
Siirt'te köylerdeki aileler yıldızların altında sinema ile buluşturuluyor

Siirt'te köylerdeki aileler yıldızların altında sinema ile buluşturuluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet