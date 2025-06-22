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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bazı istasyonlar işletmeye kapatıldı

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığı bildirildi.

Gökçe Karaköse  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bazı istasyonlar işletmeye kapatıldı

Istanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi ve Refik Saydam girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği kaydedildi.

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