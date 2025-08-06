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İstanbul Valiliğinden sağanak uyarısı

İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren beklenen aralıklı, gök gürültülü sağanak konusunda vatandaşları uyardı.

Büşra Alakoyun, Mücahit Türetken  | 06.08.2025 - Güncelleme : 06.08.2025
İstanbul Valiliğinden sağanak uyarısı

İstanbul

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi.

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Rüzgarın akşam saatlerinde ve yağış anında zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Öte yandan, Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda da hava muhalefeti sebebiyle seferlerde iptal ve gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.

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