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Başkentte son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 844 kişi yakalandı

Ankara'da polis ve jandarmanın operasyonları sonucu çeşitli suçlardan aranan 844 kişi yakalandı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Başkentte son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 844 kişi yakalandı

Ankara

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 18-24 Temmuz arasında Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

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Çalışmalarda, hakkında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 22, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 42, 5 yıla kadar hapis cezası olan 327 ve ifadeye yönelik aranan 447 olmak üzere 844 kişi yakalandı.

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