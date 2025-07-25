Dolar
40.55
Euro
47.58
Altın
3,341.46
ETH/USDT
3,722.90
BTC/USDT
116,442.00
BIST 100
10,653.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya’nın Aksu ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor Kınalıada açıklarında bir teknede yangın çıktı -VTR-
logo
Gündem

DMM, "Ekonomi Direksiyonu Zorda" başlıklı köşe yazısındaki iddiaları yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Ekonomi Direksiyonu Zorda" başlıklı köşe yazısında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
DMM, "Ekonomi Direksiyonu Zorda" başlıklı köşe yazısındaki iddiaları yalanladı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu köşe yazısında Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik söylemlerin, kabine üyeleri arasında yaşandığı iddia edilen gerilimler ve ekonomi yönetimine dair iddiaların tamamen asılsız olduğu ve dezenformasyon içerdiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevine devam ettiği ve Orta Vadeli Program ile 12. Kalkınma Planı çerçevesinde belirlenen ekonomi politikalarının kararlılıkla sürdürüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurumları ve yetkililerine yönelik gerçek dışı iddialarla yürütülen algı operasyonları, ekonomiye ve piyasalara duyulan güveni sarsmaya, yatırımcı güvenini zedelemeye ve piyasalarda olumsuz spekülasyonlara zemin hazırlamaya hizmet etmektedir

Sayın Cumhurbaşkanımız, kabineyle ilgili tasarruflarını anayasal yetkileri çerçevesinde, yalnızca uygun gördüğü zamanda ve resmi kanallar aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır. Aksi yönde yapılan yayınlar etik gazetecilik anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Dezenformasyona yönelik yazı ile kulis adı altında dolaşıma sokulan içerikler ise kamuoyunda belirsizlik yaratmak, ekonomik istikrarı hedef almak, siyasi manipülasyon üretmek ve halkı yanıltmak maksadını taşımaktadır."

Açıklamada, gazetecilik mesleğinin temel ilkeleri olan doğruluk, tarafsızlık ve kamu yararına hizmet anlayışına riayet edilmesi gerektiği belirtilerek, vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesinin ve doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere karşı dikkatli olmasının önem taşıdığı vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 844 kişi yakalandı
Sarıcaova köylüleri, tarladaki ürünlerinin hasadını imece usulü yapıyor
DMM, "Ekonomi Direksiyonu Zorda" başlıklı köşe yazısındaki iddiaları yalanladı
Günün ilk yarısında 43 ilde 35 derecenin üzeri sıcaklık görüldü
MSB, 40 uzman yardımcısı ile 3 bin 97 sürekli işçi alacak

Benzer haberler

DMM, "Ekonomi Direksiyonu Zorda" başlıklı köşe yazısındaki iddiaları yalanladı

DMM, "Ekonomi Direksiyonu Zorda" başlıklı köşe yazısındaki iddiaları yalanladı

DMM, "Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması" ile ilgili iddiaları yalanladı

DMM, Türkiye'nin Suriye'deki Dürzi topluluğu hedef aldığı yönündeki iddiaları yalanladı:

15 Temmuz'a dair dezenformasyonlara karşı belgeseller, QR kodları taranarak izlenebilecek

15 Temmuz'a dair dezenformasyonlara karşı belgeseller, QR kodları taranarak izlenebilecek
DMM'den Galata Kulesi'nde çekilen yanıltıcı nitelikteki videoya ilişkin açıklama

DMM'den Galata Kulesi'nde çekilen yanıltıcı nitelikteki videoya ilişkin açıklama
DMM'den, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda silah bırakma sürecindeki dezenformasyon içerikli iddiaya açıklama

DMM'den, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda silah bırakma sürecindeki dezenformasyon içerikli iddiaya açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet