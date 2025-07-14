Dolar
40.22
Euro
46.94
Altın
3,343.45
ETH/USDT
3,008.50
BTC/USDT
119,957.00
BIST 100
10,225.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür, 15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz'a dair dezenformasyonlara karşı belgeseller, QR kodları taranarak izlenebilecek

15 Temmuz'a dair dezenformasyonlara karşı gerçek tanıklıklara dayanan belgeseller, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) hazırladığı görsellerdeki QR kodları taranarak izlenebilecek.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
15 Temmuz'a dair dezenformasyonlara karşı belgeseller, QR kodları taranarak izlenebilecek

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve aziz milletin kararlılığı sayesinde bastırılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin, siyasi tarihin önemli kırılma anlarından biri olduğu belirtildi.

15 Temmuz'a dair dezenformasyonlara karşı gerçek tanıklıklara dayanan belgesellerin, darbe girişiminin kritik anlarını ve milletin kahramanca direnişini daha iyi anlamak adına önemli kaynaklar olduğu vurgulanan paylaşımda, ilgili belgesellerin QR kodları taranarak izlenebileceği ifade edildi.

Görsellerde QR kodları yer alan belgeseller şöyle:

"İşgal Girişiminden Dirilişe: 15 Temmuz'un Anatomisi, Mahrem, 15 Temmuz: 'O Gece', Şebeke: İhanetin Kodları, Zehirli Salkım, Geceden Şafağa, The Network: Uncovering Facts Behind The Attempted Coup in Turkey, Untel We Take Control: The Story Of The Failed Coup in Turkey, 15 Temmuz: Direnişten Dirilişe, Büyük Millet Büyük Meclise Saldırı, Ömer Halisdemir Belgeseli, 15 Temmuz'da Ne Oldu?, 15 Temmuz: Unutmadık, Tarihi Değiştiren Gece: 15 Temmuz, Video Kronoloji: Dakika Dakika 15 Temmuz Darbe Girişimi, Türkiye'de O Gece: 15 Temmuz, 15 Temmuz Direniş Belgeseli, Kumpas."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: 15 Temmuz'da son darbeyi vuracaklarını zannettiler, başaramadılar
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, "En Uzun Gece" destanının ilk temsili gerçekleştirilecek
TİKA Başkanı Abdullah Eren, görevi Serkan Kayalar'dan devraldı
ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliğinde Vanlı çocuklar teknolojiyle buluşuyor
Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz'u Türkiye genelinde etkinliklerle anacak

Benzer haberler

15 Temmuz'a dair dezenformasyonlara karşı belgeseller, QR kodları taranarak izlenebilecek

15 Temmuz'a dair dezenformasyonlara karşı belgeseller, QR kodları taranarak izlenebilecek

Antalya'da öğrenciler gökyüzünde ve sualtında gerçekleşen etkinliklerle 15 Temmuz şehitlerini andı

Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Siyasi partilerin sorunların çözümünde işbirliği yapmaları çözümü çoğaltır

AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Siyasi partilerin sorunların çözümünde işbirliği yapmaları çözümü çoğaltır
Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı yapıldı

Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı yapıldı
TRT'nin tüm kanallarında 15 Temmuz özel yayınları gerçekleştirilecek

TRT'nin tüm kanallarında 15 Temmuz özel yayınları gerçekleştirilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet