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Gündem, Savunma sanayisi, IDEF 2025

IDEF 2025'te toplam 9 milyar dolarlık sözleşme hacmine ulaşıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF 2025) 120 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini belirterek, fuarda toplam 9 milyar dolarlık sözleşme hacmine ulaşıldığını ifade etti.

Tolga Yanık  | 27.07.2025 - Güncelleme : 27.07.2025
IDEF 2025'te toplam 9 milyar dolarlık sözleşme hacmine ulaşıldı

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IDEF 2025 sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, X hesabından yaptığı paylaşımda, IDEF 2025'in Türk savunma sanayisinin mühendislik gücünü, ihracat vizyonunu ve stratejik iradesini dünya sahnesine taşıdığını ifade etti.

IDEF 2025'te 1491 katılımcı firma, 103 ülke temsiliyeti, 231 resmi heyet ziyareti olduğunu aktaran Görgün, fuara 120 binden fazla ziyaretçinin katıldığını ifade etti.

1100'den fazla ilk kez sergilenen ürün, 270 imza töreni

Görgün, 26 yeni savunma sanayisi ürünü tanıtımının yapıldığı fuarda, 1100'den fazla ürünün ilk kez sergilendiğini kaydetti.

Fuarda 270 imza töreninin gerçekleştirildiğini belirten Görgün, 9 milyar dolarlık toplam sözleşme hacmine ulaşıldığını ve anlaşmaların yüzde 65'inin ihracat odaklı olduğunu paylaştı.

Görgün, bu rakamların yalnızca bir fuar bilançosu değil, yerli üretim kararlılığının ve stratejik savunma mimarisinin küresel yansıması olduğunu aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Başta bu başarıya vizyoner liderliğiyle ilham veren ve her daim yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ev sahipliğiyle destek veren Milli Savunma Bakanlığımıza, katkılarıyla gücümüze güç katan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımıza ve fuarımıza değer katan tüm kurumlara, firmalara, katılımcı ülke delegasyonlarına ve heyetlerine, ayrıca yoğun ilgileriyle bu heyecana ortak olan tüm ziyaretçilere şükranlarımızı sunarız."

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