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Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına rüzgar molası

Kapadokya bölgesinde rüzgar nedeniyle iki gündür düzenlenemeyen sıcak hava balon turları, yarın da yapılamayacak.

Orçin Yıldırım  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına rüzgar molası

Nevşehir

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'da, gün doğumunda yapılan sıcak hava balon turları, sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren rüzgar nedeniyle dün ve bugün gerçekleştirilemedi.

Balon turları, etkili olması beklenen rüzgar nedeniyle yarın da iptal edildi. Hava koşullarının normale dönmesi ve rüzgarın etkisini yitirmesi durumunda turların pazar günü yeniden başlayacağı öğrenildi.

Bölgedeki balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü tarafından, hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

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