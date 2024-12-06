Dolar
34.80
Euro
36.87
Altın
2,640.80
ETH/USDT
3,877.20
BTC/USDT
98,240.00
BIST 100
10,077.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Üsküdar'da tekel bayi işleten aileye, sahte içki nedeniyle "kasten öldürme" suçundan tutuklama

Alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden iki kişinin sahte içkileri satın aldıkları öne sürülen tekel bayiyi işleten çiftle çocukları, ''kasten öldürme'' suçundan tutuklandı.

Büşra Alakoyun  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Üsküdar'da tekel bayi işleten aileye, sahte içki nedeniyle "kasten öldürme" suçundan tutuklama

İstanbul

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Üsküdar'da Mustafa Gergel ve Süleyman Tüzün'ün sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Gergel ve Tüzün'ün sahte içkileri farklı zamanlarda satın aldıkları iddia edilen Burhaniye Mahallesi'ndeki tekel bayiyi işleten Asiye Ö, eşi Suat Ö. ve çocukları Ömür Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden Asiye Ö, tekel bayinin işletmecisi olduğunu belirterek, vefat eden Mustafa Gergel'i müşterileri olması nedeniyle tanıdığını söyledi.

Asiye Ö, ''Biz kesinlikle yapma rakı satmayız, satılan rakılar Tekel ürünleridir. Kesinlikle dükkanımda yetkili firmaların ürünleri dışında alkol satmam. Mustafa Gergel'in ölümüyle ilgili herhangi bir sorumluluğum yoktur." dedi.

Şüpheli Suat Ö. ise ifadesinde Süleyman Tüzün'ün dükkana en son 6 ay önce geldiğini savunarak, "Kendisini kötü gördüm, sohbet ettiğimde bana doktorun alkolü yasakladığını söylemişti. Ona sattığım biraların bandrolü bulunmaktaydı. Ben bugüne kadar dükkanımda kaçak alkol satmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

Diğer şüpheli Ömür Ö. de savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Savcılık ifadeleri tamamlanan şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, her üç şüphelinin ''kasten öldürme'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan, Mustafa Gergel ve Süleyman Tüzün'ün yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen iki ayrı soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Şimşek: Eğitimde kalite artışı ekonomik ve beşeri kalkınmamızın ana unsurlarından biridir
Jandarma Genel Komutanlığından GÖKBEY'e özel mehteranlı klip
Bakan Kacır: Bilimi daha fazla gündemde tutmak ve sahiplenmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz
Üsküdar'da tekel bayi işleten aileye, sahte içki nedeniyle "kasten öldürme" suçundan tutuklama
Pendik'te öldürdüğü kişinin cesedini parçalayarak çöp konteynerine atan sanığa dava açıldı

Benzer haberler

Üsküdar'da tekel bayi işleten aileye, sahte içki nedeniyle "kasten öldürme" suçundan tutuklama

Üsküdar'da tekel bayi işleten aileye, sahte içki nedeniyle "kasten öldürme" suçundan tutuklama

"Çengel-8" operasyonlarında 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi

Üsküdar'da yapımı tamamlanan 781 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim ediliyor

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
İstanbul’da 2 kişi sahte içkiden yaşamını yitirdi

İstanbul’da 2 kişi sahte içkiden yaşamını yitirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet