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Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'dan gelen savaş mağdurları, çocuklarının yaşadığı korkuyu anlattı

Odessa'dan gelen Aytekin Başdemir, "Çocuklar patlayan bombalar, silah sesleri altında huzur bulamıyordu. Çocuklarımın biri henüz bir aylık, çok küçük, sürekli ağlıyordu" dedi.

Hakan Mehmet Şahin   | 17.03.2022
Ukrayna'dan gelen savaş mağdurları, çocuklarının yaşadığı korkuyu anlattı

Edirne

Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'yı terk ederek Türkiye'ye gelen anne ve babalar, savaşın en çok çocuklarını etkilediğini anlattı.

Türkiye'de yakınlarının yanına yerleşen yüzlerce aile, savaş bitse bile yaşadıkları korku yüzünden tekrar Ukrayna'ya gitmekten çekiniyor.

Odessa'dan gelen Aytekin Başdemir, AA muhabirine, yaklaşık 15 yıldır Ukrayna'da yaşadığını, bulundukları bölgenin bombalanmasıyla ülkeyi terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Çocuklarının savaş ortamından çok etkilendiğini belirten Başdemir, "Çocuklar patlayan bombalar, silah sesleri altında huzur bulamıyordu. Çocuklarımın biri henüz bir aylık, çok küçük, sürekli ağlıyordu. Gece uyuyamıyordu. Biz de aldık çoluk çocuğu geldik. Çocuklarım için geldim." dedi.

Başdemir, çocuklarının gece yatarken bomba sesleriyle uyandığını, aşırı korkunun çocuklarında tramvaya dönüşmesinden çekindiğini ifade ederek, Türkiye'de huzurlu ve güvende olacaklarını dile getirdi.

"Siren sesleri çalmaya başladı mı tüm çocuklar korkuyor"

Harkiv'den gelen Azerbaycanlı Gülşen Verdiyava da savaşların binlerce çocuğun ölmesine veya yetim kalmasına neden olduğunu belirtti.

Ukrayna'daki savaşta bazı çocukların öldüğünü, yetim kalan çocuklara da diğer ailelerin sahip çıktığını anlatan Verdiyava, savaşın bir an önce bitmesini temenni etti.

İki yaşındaki kızını alarak Türkiye'ye geldiğini söyleyen Verdiyava, "Kızım çok ufak, yollarda sürekli ağladı. Savaşı, ölümü bilmiyor ama siren sesleri, bomba sesleri onları çok korkutuyor. İnşallah savaş en kısa sürede biter ama savaş bitse dahi bir süre her şey düzelene kadar dönmeyi düşünmüyorum." diye konuştu.

"Tahliye edilen aileler kendilerinden çok çocuklarını düşünüyor"

Türkmen Elçin Hasanov da birkaç gün sığınakta kaldıktan sonra otobüslerle Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Savaşta insanların canını ve çocuklarını kurtarmak için ülkeden kaçtığını anlatan Hasanov, şöyle konuştu:

"Tahliye edilen aileler kendilerinden çok çocuklarını düşünüyor. Zaten Ukraynalı erkekler ülkeleri için savaşıyor, kadınlar da çocuklarını alarak ülkeyi terk ediyor. Ben de 2 yaşındaki kızımı alarak geldim. Tek düşüncemiz onlar. Siren sesleri çalmaya başladı mı tüm çocuklar korkuyor. Bomba sesleri ve silah sesleri zaten herkesin psikolojisini bozuyor."

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