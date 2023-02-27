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Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

Merdan Velhanov   | 27.02.2023
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı

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Türkmenistan gazetesinin haberine göre Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajda sağlık, mutluluk, refah ve esenlik diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sunduğunu belirten Berdimuhamedov, "Kurmuş olduğumuz ikili dostluk ve kardeşlik ilişkilerimize büyük değer veriyor ve bunun gelecekte iki ülke halklarının çıkarları doğrultusunda daha da geliştirileceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov da doğum gününü kutlayarak Türkmenistan-Türkiye işbirliğine yaptığı kişisel katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954 tarihinde doğdu. Erdoğan'ın doğum günü, dün sosyal medya platformlarında da binlerce paylaşımla kutlanmıştı.

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