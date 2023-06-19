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Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde Bakan Göktaş için veda töreni düzenlendi

Ebu Bekir Aşkın  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde Bakan Göktaş için veda töreni düzenlendi

Cezayir

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevi tevdi edilen eski Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş adına veda töreni düzenlendi.

Büyükelçilik binasının bahçesinde düzenlenen programa, Cezayir'de yaşayan Türk vatandaşları ve çok sayıda yabancı diplomat katıldı.

Mahinur Özdemir Göktaş, 2020'de Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçisi olarak atanmıştı.

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