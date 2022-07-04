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Türkiye'den, İtalya'da buz kütlesi çökmesi sonucu ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Alp Dağları'nın İtalya tarafında buz kütlesinin çökmesi sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Fuat Kabakcı   | 04.07.2022
Türkiye'den, İtalya'da buz kütlesi çökmesi sonucu ölenler için taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün, Alp Dağları'nın İtalya tarafında yer alan Marmolada tepesinde buz kütlesinin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin, yaralananların ve kaybolanların olduğunun derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "İtalya hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyor, kaybolanların bir an önce bulunmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

İtalyan basını, dün gerçekleşen olayda 6 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını ve yaklaşık 10 kişinin kaybolduğunu duyurmuş, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirmişti.

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