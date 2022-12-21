Dolar
18.67
Euro
19.80
Altın
1,813.80
ETH/USDT
1,217.00
BTC/USDT
16,890.00
BIST 100
5,469.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Üniversitesi Genç Ofis Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Gündem

Türkiye, Afganistan'da kızların üniversitedeki eğitimlerine ara verilmesinden endişeli

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da yükseköğretimde kız öğrencilere getirilen eğitim yasağına ilişkin kararı üzüntü ve endişeyle karşıladığını bildirdi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 21.12.2022
Türkiye, Afganistan'da kızların üniversitedeki eğitimlerine ara verilmesinden endişeli

Ankara

Bakanlık konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararı, "üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

Eğitimin tüm bireylerin fırsat eşitliği temelinde ayrımsız olarak yararlanması ve mahrum bırakılmaması gereken temel bir insan hakkı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afganistan’da halkın beklentileri uyarınca tüm kız çocuklarına eğitim hakkının istisnasız tanınması ülkenin refahı ve geleceği bakımından da önem taşımaktadır. Bu çerçevede, bahse konu kararın gözden geçirilmesi ve gerekli adımların biran evvel atılması beklentimizi ifade ediyoruz."

Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafız Ziya Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki tüm kamu ve özel üniversitelere genç kızların eğitimiyle ilgili talimat gönderildiğini açıklamıştı.

Talimatta ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimine ara verilmesi istenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Göksu Nehri'ni kirlettiği tespit edilen iki tesisin faaliyeti durduruldu
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Türkiye, Afganistan'da kızların üniversitedeki eğitimlerine ara verilmesinden endişeli
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
DİAYDER'deki bağış paralarının harcanmasına ilişkin 3 sanığın yargılanması sürüyor

Benzer haberler

Türkiye, Afganistan'da kızların üniversitedeki eğitimlerine ara verilmesinden endişeli

Türkiye, Afganistan'da kızların üniversitedeki eğitimlerine ara verilmesinden endişeli

ABD: Taliban'ın kızların üniversite eğitimini askıya almasının sonuçları olacak

Afganistan'da kızların üniversitedeki eğitimlerine ara verildi

Sınıfta olması gereken küçük Afgan kardeşler 7 kişilik ailelerini geçindiriyor

Sınıfta olması gereken küçük Afgan kardeşler 7 kişilik ailelerini geçindiriyor
Afganistan'da yakıt tankerinin tünelde patlaması sonucu ölenlerin sayısı 31'e yükseldi

Afganistan'da yakıt tankerinin tünelde patlaması sonucu ölenlerin sayısı 31'e yükseldi
Afganistan'da yakıt tankerinin tünelde patlaması sonucu 19 kişi öldü

Afganistan'da yakıt tankerinin tünelde patlaması sonucu 19 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet