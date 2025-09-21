Trabzon'da toprak kayması nedeniyle Sera Gölü yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Sera Gölü yolunda ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Trabzon
Alınan bilgiye göre, kentte etkili sağanak sonrası ilçenin Sera Gölü mevkisinde toprak kayması meydana geldi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yamaçtan kopan kaya parçaları ile toprak birikintisinin yola sürüklenmesi üzerine Sera Gölü yolunun tek şeridi ulaşıma kapandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı bölgede, ekiplerin temizleme çalışmaları sürüyor.